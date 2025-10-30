וואטסאפ מוסיפה דרך חדשה לגשת לגיבויים המוצפנים שלכם – באמצעות תמיכה במפתחות גישה (Passkeys). המשמעות היא שאם תאבדו את המכשיר שלכם, תוכלו להשתמש באמצעים כמו טביעת אצבע, זיהוי פנים או קוד הנעילה של המסך מהמכשיר הקודם כדי לגשת לגיבוי של וואטסאפ.

במשך שנים לא הייתה לוואטסאפ שכבת הצפנה לגיבויי הצ’אטים שלה. עם זאת, בשנת 2021 הוסיפה מטא אפשרות למשתמשים להגן על הגיבויים באמצעות הצפנה מקצה לקצה, בעזרת סיסמה או מפתח הצפנה באורך 64 תווים. הבעיה בשתי השיטות האלה היא שעליכם לזכור את סיסמת הגיבוי או להחזיק את מפתח ההצפנה בזמן שחזור הגיבוי. עם Passkeys, אין צורך יותר לחפש את הסיסמה או את המפתח.

וואטסאפ כבר השיקה תמיכה ב-Passkeys לצורכי כניסה לחשבון בשנת 2023, והרחבת התמיכה לגיבויים מרמזת כי הפלטפורמה מתקדמת לעבר עתיד שבו סיסמאות ייעלמו לחלוטין.

"הרבה מאיתנו שומרים בצ'אטים בוואטסאפ זיכרונות יקרים וחשובים לאורך שנים – תמונות, הערות קוליות מרגשות ושיחות חשובות. חשוב כל כך להגן עליהם למקרה שתאבדו את מכשיר הטלפון או תחליפו מכשיר", כך נמסר מהחברה.

וואטסאפ, שחצתה את רף שלושה מיליארד משתמשים פעילים בחודש מאי, מסרה כי הפיצ’ר החדש ייפרס בהדרגה במהלך השבועות והחודשים הקרובים, כך שייתכן שתצטרכו לבדוק מתי הוא יהיה זמין עבורכם.