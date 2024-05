במסגרת ההפגנות הקשות בקמפוסים בארה"ב, התקיימה גם הפגנה ב"צ'אפל היל", אוניברסיטה בצפון קרוליינה. במהלך אותו אירוע ניסו מפגינים פרו פלסטינים להחליף את דגל ארה"ב בדגל פלסטין במרכז האוניברסיטה, אבל חבורה של סטודנטים, חלקם יהודים, החליטה להציל את המצב והחזיקה את הדגל האמריקאי כדי שלא יגיע לרצפה.

המעשה הדי פשוט, אבל אמיץ הזה הפך את הצעירים לגיבורים אמריקאיים ולוויראלים במיוחד. כעת אותם סטודנטים החברים באחוות Pi Kappa Phi עומדים לקבל את מסיבת חייהם לאחר שנפתח להם פרויקט מימון המונים שגייס מעל ל-325 אלף דולר בתוך קצת יותר מ-24 שעות.

2 מהסטודנטים המצולמים זוהו בתור גיירמו אסטרדה ואלכס ג'ונס, ושניהם גם סיפרו בטוויטר על האירוע. אסטרדה צייץ: "היום היה יום עצוב אך מעצים בצ'אפל היל. כשהלכתי לכיתה, ראיתי את הדגל הפלסטיני מורם על מוט הדגל שלנו, מיד התעצבנתי על המעשה שעשו ה'מפגינים' הללו. אני לא יכול לומר שאני משכיל לחלוטין בכל הקשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל זה הרגיז אותי שזלזלו בדגל שלי כדי לתמוך באחר. זמן קצר לאחר מכן הגיע נשיא האוניברסיטה רוברטס עם שוטרים לתלות את הדגל שוב. הם נתקלו בקללות, אצבעות משולשות, זריקות בקבוקים, אבנים ובקבוקי מים".

על פי אסטרדה האירוע לא נגמר שם, הוא אפילו לא התחיל: "לאחר שהם עזבו ההמון שוב ניסה להוריד את הדגל וחברי האחווה רצו אליו כדי להחזיק אותו באוויר. התחילו לזרוק עלינו אבנים, בקבוקים ומקלות, הם גם קראו לנו בשמות גנאי. עמדנו במשך שעה מול ההמון כדי להגן על הדגל".

גם אלכס ג'ונס סיפר על האירוע בטוויטר: "אתמול (רביעי) צולמתי יחד עם אחיי לאחווה מחזיקים את הדגל, מאז התמונה הפכה למפורסמת וזכתה לסיקור רב. קיבלנו המון הודעות ושבחים בנושא, וזה מאוד מחמיא לנו. מבחינתי להגן על הדגל זה לא אומר לנקוט צד בסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני מכיר בכאב של שני הצדדים אבל ההחלטה שלי אתמול נבעה מתוך הכרה בחשיבות של המדינה שלנו". הציוצים של השניים נחשפו יחדיו ליותר מ-7 מיליון משתמשים ברחבי טוויטר בלבד.

למרות המאמצים של אותם נערים, בסופו של דבר המתפרעים כן הצליחו להחליף את הדגל עם דגל פלסטין, ובאותה הפגנה נעצרו 36 מהמפגינים.

סמוך לנערים שהחזיקו את הדגל האמריקאי ניתן לראות גם את ברנדן רוזנבלום (Brendan Rosenblum), סטודנט יהודי שמחזיק דגל ישראל בזמן שהמפגינים הפרו פלסטינים זורקים עליו מכל הבא ליד. בראיון לניוז ניישן הוא סיפר: "אני וחברים שלי לא נתנו להם להוריד את הדגל, איימו להרביץ לי ונאלצנו להתמודד עם זה. היה לי חשוב לעמוד שם עם דגל ישראל כי ישראל וארה"ב עומדות יחד ויש לנו ערכים משותפים".

בינתיים כמות התרומות למסיבה שלהם ממשיכה לעלות ונכון לכתיבת שורות אלה, קמפיין מימון ההמונים הגיע לכמעט 325 אלף דולר מתוך היעד שעומד על 350 אלף. בין התורמים ניתן למצוא את ביל אקמן, המיליארדר היהודי-אמריקאי שהחליט לפתוח בקרב נגד ההנהלה של אוניברסיטת הרווארד ושאר מוסדות העלית בארה"ב, בעקבות היחס המלטף שלהם למפגינים נגד ישראל.

חלק מהגולשים התייחסו לנערים שעמדו מול המפגינים בתור גיבורי תרבות אמריקאים, וחלק טענו שמדובר בתמונה איקונית שתיחקק בתור אחד הרגעים החשובים בתוך האקלים האלים של ההפגנות נגד ישראל. כעת נותר לראות מה יעשו הצעירים עם הכסף הרב שיקבלו בעקבות העמידה שלהם מול המפגינים האלימים.