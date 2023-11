עוד מכה קשה לרשת החברתית של אילון מאסק: חברת IBM הודיעה כי היא מפסיקה לפרסם ברשת החברתית אקס (לשעבר טוויטר), זאת בעקבות דוח שמצא שהפרסומות שלה מופיעות לצד תוכן אנטישמי. ההודעה של IBM מגיעה בעקבות דוח של חברת Media Matters שמצא שמודעות של IBM, אפל, Oracle וחברות נוספות מופיעות לצד ציוצים ״שמהללים את היטלר ואת המפלגה הנאצית״.

״לחברת IBM יש אפס סובלנות לדיבור שנאה ואפליה ואנחנו באופן מיידי משהים את כל הפרסומות שלנו ב-X בזמן שאנחנו חוקרים את המצב הבלתי מתקבל על הדעת הזה״ נכתב בהצהרת החברה. בחברות אפל ו-Oracle עדיין לא הגיבו, אך לאור ההיסטוריה של החברות סביר להניח שגם הן יצטרכו לפעול. הצעד של IBM מגיע בתקופה שבה מאסק מנסה להחזיר מפרסמים לפלטפורמה, אחרי שאלה עזבו כשהתגלה שהמודורציה ב-X לא מתפקדת כפי שעבדה בימי טוויטר. מאסק אף מינה את לינדה יאקארינו, שהגיעה מעולם הפרסום, למנכ"לית החברה במטרה למשוך בחזרה מפרסמים.

יאקארינו הגיבה על הדוח החדש, וכתבה: ״באקס תמיד היינו מאוד ברורים שאפליה ע״י כל אחד צריכה להיפסק. אקס היתה מאוד ברורה לגבי המאמצים שלה להילחם באנטישמיות ובאפליה״. הדוח החדש מראה מקרים שבהם פרסומות של חברת Orcale מופיעה לצד תמונה של היטלר שעליו נכתבה המילה ״אמת״. פרסומת אחרת הופיעה לצד ציוץ שהילל את הרייך השלישי.

צילום: אבי אוחיון, לע"מ

זהו לא הדוח הראשון שמראה כיצד תוכן אנטישמי פורח בטוויטר. מאסק אף התבטא נגד ארגון הליגה נגד השמצה, שהוציא דוחות שהגיעו למסקנות דומות. לפני חודשיים תקף מאסק בסדרת ציוצים את הליגה, האשים אותה באנטישמיות וכתב כי הוא בוחן לתבוע את הארגון בטענה להשמצה. "בשביל לנקות את השם של הפלטפורמה שלנו בנוגע לאנטישמיות, נראה כי לא תהיה לנו ברירה אלא להגיש תביעת לשון הרע נגד הליגה נגד השמצה. הו, האירוניה", צייץ מאסק.

מאסק האשים את הארגון בירידת ההכנסות מפרסומות של הפלטפורמה שבבעלותו. "ההכנסות שלנו מפרסומות עדיין בירידה ב-60%, בעיקר בגלל לחץ של הליגה נגד השמצה על מפרסמים (זה מה שהמפרסמים אומרים לנו), אז הם כמעט הצליחו להרוג את אקס/טוויטר", צייץ מאסק.

מאז שנטל מאסק את השליטה בטוויטר הוא צמצם דרסטית את כוח האדם בחברה ופירק את המחלקה שפיקחה על חשבונות החשודים בהטרדה, פרסום תוכן לא חוקי ופרסום תוכן גזעני. בדוח שפרסמה הליגה במרץ האחרון היא האשימה את טוויטר בכך שהיא נכשלת בטיפול בהתגברות השיח האנטישמי שנערך בה. לפי הדוח, רק 28% מהפוסטים שסומנו כאנטישמים מטופלים ומוסרים מטוויטר.

מאסק עצמו גם תרם את חלקו להפצת תוכן אנטישמי ב-X. לפני יומיים הגיב לפוסט שבו נכתב כי "קהילות יהודיות דחפו בדיוק את השנאה הדיאלקטית הזאת נגד אנשים לבנים שהם טוענים שמופנית כלפיהם. לא מעניין אותי איך קהילות יהודיות מערביות מבינות עכשיו איך עכשיו המונים של מיעוטים שלא כל כך אוהבים אותן מציפות את המדינה". מאסק הגיב על הפרסום הזה במילים "אמרת את האמת".

Elon Musk pushing unvarnished anti semitism at a time of rising antisemitism and violence against Jews pic.twitter.com/N5bSQxWsr9 — Jake Tapper (@jaketapper) November 15, 2023