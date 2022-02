הנשיא לשעבר של ארה"ב, דונלד טראמפ, עדיין מתקשה לחזור לתודעה הציבורית, הרשת החברתית שלו "Truth Social" הושקה בחנות האפליקציות של אפל וכבר נתקלה בבעיות טכניות רבות.

כמעט 8 שעות לאחר ההודעה הראשונה על תקלה באפליקציה, הוציאה החברה הודעה נוספת שבה מסרה שהתקלה עדיין נמשכת וחלק מהמשתמשים לא מצליחים להתחבר.

בהודעה על המסך הראשי נכתב: "הרשת החברתית עלתה לאוויר אך כרגע ישנה בעיה בליצור משתמשים חדשים. נרחיב בהקדם את יכולות האתר כדי שגולשים נוספים יוכלו להתחבר". יחד עם זאת, למרות התקלות האפליקציה נמצאת כרגע במקום הראשון במצעד ההורדות של האפליקציות החינמיות של אפל.

טראמפ הודיע באוקטובר 2021 שישיק אפליקציית רשת חברתית משלו לאחר שנזרק מכמעט כל הרשתות הקיימות בהן טוויטר, פייסבוק ויוטיוב. truth עלתה ביום ראשון לחנות האפליקציות של אפל, אך עדיין לא זמינה בגוגל פליי למכשירי אנדרואיד.

כלי תקשורת בארה"ב שניסו להתחבר לאפליקציה נאלצו לעבור מספר הודעות שגיאה ורק לאחר מספר ניסיונות הצליחו להירשם בהצלחה ולהיכנס לרשימת ההמתנה. יש לציין כי האפליקציה עדיין לא זמינה בישראל, אלא רק בארה"ב.

BREAKING: Trump’s #TruthSocial has reached #1 in the Top Charts of the App Store. pic.twitter.com/GuWXBCuDrr — Benny (@bennyjohnson) February 21, 2022

דיווין נונז, חבר קונגרס לשעבר שתמך בטראמפ לאורך כל הנשיאות שלו, משמש כיום כמנכ"ל האפליקציה. למרות שהחברה לא מסרה תגובה רשמית לתקלות שצצו, נונז הבטיח שעד סוף חודש מרץ האפליקציה תסיים את ההרצה שלה ותהיה זמינה לכולם.

"השבוע נתחיל להריץ את האפליקציה לאנשים בארה"ב בעזרת חנות האפליקציות של אפל" סיפר נונז. "המטרה שלנו, ואני חושב שנעמוד בה, היא להגיע לסוף מרץ עם אפליקציה שעובדת באופן מושלם בארה"ב".

לפני כמה ימים בנו של הנשיא לשעבר העלה בחשבון הטוויטר צילום מסך מתוך האפליקציה החדשה וגרם להרבה גולשים להרים גבה, לא קשה להבחין בדמיון העיצובי לאפליקציית טוויטר שטראמפ כל כך אהב.

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

כעת ישנו חשש בארה"ב שטראמפ ישתמש בפלטפורמה הזאת כדי לשלהב מחדש את בסיס התומכים שלו בדומה למאורעות ה-6 בינואר 2021, כאשר ההמון פרץ לבית הקפיטול בתגובה להפסדו בבחירות, שלמרות שלא נמצאו שום הוכחות טען שהן מזויפות.