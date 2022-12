מיליארדר הקריפטו לשעבר, סם בנקמן-פריד, מוחזק בכלא בבהאמס הידוע כמוצף בחולדות ורימות. הוא כל כך מוזנח שסוהר כינה אותו "לא מתאים לבני אנוש".

בנקמן-פריד, שבעבר הוערך בשווי 32 מיליארד דולר, מוחזק במתקן הכליאה היחיד באי, כלא פוקס היל, לפחות עד ה-8 בפברואר, לאחר שנכשל בקבלת שחרור בערבות, זאת בזמן שהוא נלחם בהסגרתו לארה"ב.

הכלא היה המוקד של דוח חמור בשנה שעברה, שהוזמן על ידי משרד החוץ האמריקאי בשל חשד להפרת זכויות אדם, כולל אלימות והתעללות מצד הצוות. "אסירים נאלצו לעשות את צרכיהם בדלי", ציין הדוח על הכלא, שבו לעיתים קרובות שישה אסירים נדחסים בתאים זעירים שגודלם 5 מטרים רבועים.

1. According to The Wall Street Journal (@WSJ), Fox Hill Prison is known for its unsanitary conditions.



A 2021 human rights report described it as “harsh” due to “overcrowding, poor nutrition, inadequate sanitation, and inadequate medical care”. #SBF_FTX pic.twitter.com/98caG7o3Ar — The Chainsaw (@chainsawdotcom) December 13, 2022

"חלק מהאסירים פיתחו פצעי שינה משכיבה על אדמה חשופה", נכתב בדוח על התנאים הקשים כתוצאה מ-"צפיפות יתר, תזונה לקויה, סניטציה לא מספקת וטיפול רפואי לא הולם". בהמשך הדוח נכתב כי "תברואה הייתה בעיה כללית, והתאים היו שורצים בחולדות, רימות וחרקים", ציינו במחלקת המדינה.

כלי התקשורת ה-Nassau Guardian טען שכתב שלהם ראה את המכרסמים ממקור ראשון במהלך סיור ב-2019, כשסוהר בכלא אישר "שחולדות רצות ומסתובבות שם כל היום, כל יום. לא מגיע גם לכלבים לחיות כך", אמר הקצין לעיתון בעילום שם. "ילד, אתה אפילו לא יודע. זה לא מתאים ליצור אנושי", אמר סוהר נוסף.

This is the prison SBF is being held at.



The U.S. State Department in a 2021 report described conditions at the facility, also known as Fox Hill Prison, as "harsh," citing overcrowding, rodent infestation and prisoners relying on buckets as toilets. pic.twitter.com/KJHzEG6ysm — Ken Johnson (@KenJohn78863089) December 15, 2022

כלא פוקס היל כל כך גרוע, שלמעשה, כמה אסירים התחננו שיוסגרו לארה"ב רק כדי לברוח ממנו. בשנת 2019 כומר ויתר על זכותו להילחם בהסגרה לג'ורג'יה - שם הוא נידון בסופו של דבר למאסר עולם בגין אונס והטרדת ילדים - מכיוון שחשש להיהרג על ידי כנופיות בכלא האכזרי. "פוקס היל הוא לא מקום שאפשר להישאר בו. אני מוכן ללכת", אמר האנס דון מרטין לשופט שאישר את הסגרתו.

רבים מאמינים שבנקמן-פריד, שנראה שמתכנן להילחם נגד ההסגרה, צריך לעשות את אותו הדבר, למרות שהוא צפוי לעונש מקסימלי של 115 שנות מאסר, אם יורשע בכל שמונת האישומים הפדרליים העומדים בפניו.

"אין שום יתרון בכך שהוא יישאר, הוא יישלח לארה"ב בסופו של דבר בכל מקרה", אמר לארי לוין, מייסד Wall Street Prison Consultants, המייעץ לעברייני צווארון לבן כיצד להיכנס לבתי כלא טובים יותר.

נציב שירותי הכליאה, דואן קליר, טען כי התנאים הנוראיים שופרו לאחר שיפוצים, ואמר "אין לנו בעיות עם מכרסמים". לדבריו, מייסד ה-FTX בן ה-30 יתחיל את שהותו במחלקה הרפואית שיכולה להכיל כחמישה אנשים.

This is the notorious Fox Hill Prison in the Bahamas where Sam Bankman @SBF_FTX is being held.



It is infested with rats and maggots, and most prisoners develop bed sore from having to sleep on the ground. Perfect place for him. He should be here at least the next two months. pic.twitter.com/Xnah1HprxE — Nancy Peelosi Parody (@theNancyPeelosi) December 15, 2022

"הוא יהיה במרפאה בהתחלה ואז נקבע היכן הכי טוב למקם אותו", אמר קליר ביום שלישי. כך או כך, זה יהיה שינוי נוף עצום עבור אחד מנסיכי הקריפטו לשעבר, שחי ועבד בפאר באיי בהאמה לפני מעצרו ביום שני האחרון.

חיי המותרות האלה הם חלק משלל האישומים נגדו, הכוללים סעיפים נפרדים מהוועדה לניירות ערך ולבורסות, המאשימים אותו בשימוש בכספי המשקיעים כ"קופה הקטנה האישית שלו לרכישת בתים משותפים יוקרתיים".

בנקמן-פריד התנצל בפני הלקוחות והכיר בכשלים ב-FTX, אך אמר שהוא לא חושב באופן אישי שיש לו אחריות פלילית כלשהי. אחד מעורכי הדין שלו, מארק ס. כהן, אמר שבנקמן-פריד "בודק את האישומים עם הצוות המשפטי שלו ובוחן את כל האפשרויות המשפטיות שלו".