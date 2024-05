מסוקו של נשיא איראן, אברהים ראיסי, התרסק היום במחוז מזרח אזרבייג'ן במדינה. למרות שמצבו עדיין רחוק מלהיות ברור (נכון לכתיבת שורות אלה), ברשת בישראל כבר חוגגים על האסון שקרה לאויב המדינה. רשת X, טוויטר לשעבר, התמלאה בזמן קצר מאוד בבדיחות טובות יותר ופחות על התאונה. בחרנו לכם מקבץ עם מיטב הציוצים בנושא.

נתחיל מהחשבון הרשמי של ארגון זק"א שלא מפספסים הזדמנות לתת את הטייק שלהם לאירוע

לא לדאוג, אנחנו בדרך pic.twitter.com/MYXBSDeO6C — זק״א (@zakaHQ) May 19, 2024

זאת הפעם הראשונה שנשמח לבצע את המשימה.

אנחנו פנויים. — זק״א תל אביב (@zaka_il) May 19, 2024

לא מעט גולשים עשו את ההקשר המתבקש בין עבודת המוסד להתרסקות

דדי ברנע מקבל את הפוש על ראיסי pic.twitter.com/RgtIDkTzco — Omer Einav (@omer_einav) May 19, 2024

המוסד הישראלי עכשיו pic.twitter.com/iOcFdFJwvq — עומר בבאי omer babai (@omerbabai) May 19, 2024

A special Mossad congratulations to Ebrahim Raisi's helicopter pilot! Keep aiming for the sky! pic.twitter.com/OJsQG4n0WC — The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) May 19, 2024

ראש המוסד נכנס לפגישה עם נתניהו הערב pic.twitter.com/owwUJc48Or — יקוב ארמד אוכל (@yaacov_elizur) May 19, 2024

בין הממים הכי טובים היו כאלה שהביאו את המציאות הפוליטית של ישראל והזכירו את שלל הכותרות שראינו מחברי הכנסת שלנו בחודשים האחרונים

הוא השתגע סופית pic.twitter.com/vy5sCpFX6P — Noam (@spaceAhabal) May 19, 2024

משמרות המהפכה על התרסקותה הנשיא האיראני:"קודם כל חג שמח" — John Brown (@brown_johnbrown) May 19, 2024

עיוור מי שלא רואה את זה pic.twitter.com/OcqZGbHqw1 — עומר בבאי omer babai (@omerbabai) May 19, 2024

בן גביר, עמיחי אליהו, טלי גוטליב ובצלאל סמוטריץ רצים לטוויטר לקחת אחריות ולחגוג על המוות של ראיסי אפילו אם אין לזה קשר אלינו וזה ייפגע בנו קשות מבחינה ביטחונית

pic.twitter.com/le2TlREmir — Hazub (@Ha_Zub) May 19, 2024

הכי בבית בעולם! pic.twitter.com/r2Zz4seJH3 — The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) May 19, 2024

אחד הז'אנרים האהובים על פיד הטוויטר של ישראל הוא משחקי מילים, ובמקרה של איראן וראיסי היו לא מעט כאלה

אגב התאונה של ראיסי, אתם יודעים איך קוראים למסוק באיראן?

נושא פרסים — Yair Brill (@yairbrill) May 19, 2024

חיל האוויר לכאורה:

באתי ראיסי ניצחתי — עומר בבאי omer babai (@omerbabai) May 19, 2024

אתה יודע מה קורה עם נשיא איראן?

לא יודע, לא ראיסי אותו הרבה זמן.#סליחה#אנפלו — Yanir Cozin - יניר קוזין (@yanircozin) May 19, 2024

מראיין: ראיסי, איך שרדת?

ראיסי: I ran — Chenfel (@Chenfeller) May 19, 2024

גולשים מסוימים עשו את ההקבלה למציאות הישראלית הלא נורמלית שאנחנו חיים בה מאז ה-7.10

אתם מבינים שהכל עדיין בגדר שמועה, כן? ויש משפחות בטהראן ומחוז אזרבייג׳אן שכל בדיחה שלכם מקפיצה להם את הלב. אבל העיקר הלייקים. — YoavAI RabinovitzAI (@yoavr) May 19, 2024

תיעוד מצמרר: שיחת הטלפון האחרונה בה נשמע נשיא איראן זועק לעזרה. pic.twitter.com/AXXRb96dIJ — Gilad Hadari (@GiladHadari) May 19, 2024

המסוק של נשיא איראן מתרסק בגלל ״תנאי מזג האוויר״ שבוע אחרי שישראל שרה באירוויזיון Hurricane.

מקריות? — עומר בבאי omer babai (@omerbabai) May 19, 2024

דניאל הגרי עולה להודיע עוד שעתיים שהורדנו את המסוק של נשיא איראן pic.twitter.com/ip6onEyz2M — Dor Katzir (@katzir_dor) May 19, 2024

וכמובן שלא היו חסרים ממים מוכרים מהיסטוריית הרשת בישראל

ראיסי נכנס חזרה לאזור עם קליטה pic.twitter.com/9vZdsGVIuU — Nivo (@JustNivo) May 19, 2024

הנשיא ראיסי בסרטון ראשון: היום התייבשתי קצת, תזכרו לחבוש כובע ולשתות הרבה מים — james motherfucker (@james_bb25) May 19, 2024

לא מאמין שראיסי הלך בדרך של קובי בריאנט — Chaim Levinson (@chaimlevinson) May 19, 2024

אתם תרגישו מאוד לא נעים כשראיסי יחזור מהטיסה בגבול אזרבייג'אן עם תינוק — Avishai Slonim (@slonim91) May 19, 2024

ככל הנראה כיטב״מ אותם כתב״מ pic.twitter.com/h2NynxBYzo — daniel (@daniel02667) May 19, 2024

*המסוק של נשיא איראן התרסק*

המוסד: אני לא יודע מה ראית, מה לא ראית, אני יצאתי בחמש — Moran Lugassi Tal (@MoranLugassi) May 19, 2024

צריך להפיץ לאיזה אנטישמי מפיץ פייק בטוויטר שזה נעשה על ידי סוכן מוסד בשם אלי קופטר שנתפס באיראן — Chenfel (@Chenfeller) May 19, 2024

האיראנים מגיעים למסוק של הנשיא pic.twitter.com/0QMUkPbg5s — Alon Pearl (@Pearl_Alon) May 19, 2024

אשתו של ראיסי: ״ביבי צלצל, בכה וידע כל פרט ופרט. בנט קרא לו חמינאי״ — Amir Barkol (@BarkolAmir) May 19, 2024

בחלק מערוצי הטלגרם הערבים נפלו בפח ודיווחו שהטייס הוא סוכן מוסד בשם אלי קופטר

אמיתי לגמרי!!

כתב גדודי אל קאסם (חמאס) מפרסם כי נהג המסוק הוא סוכן מוסד בשם "אלי קופטר" pic.twitter.com/ilYm5FRCKD — ידידיה אפשטיין (@yedidya_epstien) May 19, 2024

אנחנו עדיין לא יודעים מה יעלה בגורלו של ראיסי, אבל מה שבטוח הוא שברשת בישראל שמחו מאוד מהאירוע.