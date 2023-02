הישראלית שהפכה לסנסציה בארצות הברית. גאיה קימחי בת ה-12 נכנסה ללב של האמריקאים בזכות רגע אחד מטורף שהפך מהר מאוד לוויראלי. קימחי רכשה חודשים מראש כרטיס למשחק של לוס אנג'לס לייקרס מול גולדן סטייט ווריורס, המשחק שקיוותה בו לברון ג'יימס ישבור את שיא הנקודות ההיסטורי. אלא שג'יימס שבר את השיא קודם לכן ובמשחק הזה כלל לא שיחק. קימחי התאכזבה - אך מה שקרה במשחק היה גדול אפילו יותר מהשיא.

קימחי, שהשיגה כרטיסים מעולים למשחק, ממש ליד הספסל של הלייקרס, נראית בסרטון כשהיא בשוק טוטאלי כששיאן הנקודות ב-NBA עובר לידה, בדרך למקומו לצד חבריו לקבוצה. הישראלית לא מצליחה להסתיר את ההתרגשות מנוכחותו של ג'יימס והרגע הזה הפך בתוך שעות מעטות לוויראלי בכל רחבי ארצות הברית - עד כדי כך שרשת השידור הענקית ESPN מיהרה לראיין אותה.

צפו ברגע הוויראלי

This young fan's reaction to sitting next to LeBron ❤️ pic.twitter.com/z2Jpk1aerk