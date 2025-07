מיס רייצ'ל, כוכבת הילדים האמריקאית עם מעל ל-18 מיליון עוקבים ביוטיוב, שוב מסתבכת עם תומכי ישראל ברשתות החברתיות בעקבות סרטון חדש שלה. הפעם היא לא מדברת על ילדי עזה כפי שעשתה בעבר או הפיצה תכנים נגד ישראל והמלחמה בעזה. הפעם מדובר במי שהיא אירחה בסרטון די תמים - העיתונאי מועתז עזאיזה.

בסרטון שעלה בעמוד האינסטגרם של רייצ'ל גריפין אקורזו, המוכרת כאמור בתור מיס רייצ'ל, היא הציגה את חברה עזאזה, מה שעורר זעם בקרב צייצנים המזוהים עם תמיכה בישראל וציינו שאותו עיתונאי שיבח את סינוואר, סירב לגנות את פעולות חמאס ב-7.10, ולפי כמה סרטונים נראה מביים זירות של הפצצות צה"ל בעזה וקרא לתמוך ב"התנגדות" נגד ישראל.

לאחר הסרטון, שלא כלל שום התייחסות לעזה או לישראל, גולשים רבים הגיבו לה שעזאיזה הוא תומך טרור ושהיא צריכה להתבייש בכך, אבל אותן תגובות גרמו לוויכוחים פוליטיים בין המשתמשים, כאשר הצד השני טען שדבריו של העיתונאי לא הובנו.

ברשת X, טוויטר לשעבר, גולשים רבים המזוהים עם הסברה ותמיכה בישראל הביעו את מורת רוחם. למשל חן מזיג צייץ פוסט שהגיע לחשיפה של כמעט מיליון גולשים וכתב: "מיס רייצ'ל, שמייצרת תכנים לתינוקות, פרסמה סרטון ל-3.4 מיליון עוקבים שלה עם 'החבר' שלה העיתונאי הפלסטיני מועתז. עזאיזה קרא לעוקבים שלו לתמוך ב'התנגדות' ושיבח את יחיא סינוואר. החשבון של אלמו נפרץ, מה התירוץ של מיס רייצ'ל?"

איתן פישנברג הוסיף: "מיליוני ילדים נחשפים לתכנים שלה, לחשוף אותם למועתז זה לחשוף אותם לכת אוכלי המוות של הפלסטינים". גם אמילי שריידר התייחסה וצייצה: "מיס רייצ'ל היא תומכת חמאס שמכרה את עצמה ומשתמשת בפלטפורמה שלה כדי לסנגר על חטיפות ילדים ישראלים".

זאת לא הפעם הראשונה ששמה של גריפין נקשר לתמיכה בעזה. למעשה, אם נסתכל בפוסטים מהימים האחרונים שלה היא ממשיכה לעזור בגיוס תרומות לילדי הרצועה, קוראת לאנשים לא לשתוק בנושא ומעלה סרטונים עם ילדים מעזה שנפגעו מתקיפות צה"ל.

בעבר הופיעה גם בתוכנית החדשות Zeteo של העיתונאי האנטי-ישראלי מהדי חסן, כדי להסביר מדוע היא מביעה עמדה נחרצת כל כך נגד המלחמה של ישראל בחמאס. "כמורה, אתה דואג לכל הילדים. ואחרי כל כך הרבה שנים של הוראה, אתה פשוט רואה את כולם כדומים. כולם אוהבים לצחוק, ללמוד ולשחק והם ראויים לכך", אמרה אקרוסו לחסן, שעבד בעבר באל-ג'זירה וב-MSNBC. חסן נודע כביקורתי מאוד כלפי מדינת ישראל, האשים את צה"ל בהריגת "אנשים מורעבים" והשווה את ישראל למשטרים של ולדימיר פוטין ובשאר אסד. בשנת 2021 מיהר חסן להגן על חברת הקונגרס אילהאן עומאר, שאמרה שארה"ב וישראל אשמות בפשעי מלחמה כמו חמאס והטליבאן. הוא גם הגן עליה בעקבות טענות לאמירות אנטישמיות שהעלתה ב-2019.

הארגון StopAntisemitism גם שלח מכתב אודותיה לתובעת הכללית של ארה"ב, פאם בונדי. על פי הארגון, המתמחה בחשיפת זהות של אנטישמים ברשת, היוטיוברית צריכה להיחקר כדי לבדוק אם היא מקבלת תשלום ממדינה זרה לצורך הפצת תעמולה התואמת את עמדות חמאס.

הארגון גם הכין כתבה שלמה על הטענות של מיס רייצ'ל וציין: "בסך הכול, גברת רייצ'ל פרסמה כמעט 50 פוסטים על ילדי עזה, שרובם מלאים במידע כוזב שמקורו בחמאס, ורק חמישה פוסטים על ילדים ישראלים. במקרה של הילדים הישראלים, היא פרסמה אותם רק בעקבות ביקורת ציבורית נרחבת, מבלי לגנות את חמאס או את הפלסטינים האחראים לרצח הילדים הישראלים ב־7 באוקטובר או את חטיפת ילדי משפחת ביבס. לאור הנתונים האלה, עולה דאגה מי מממן את הפוסטים האלה או מעודד את גברת רייצ'ל להפיץ תעמולה בזויה שכזו".