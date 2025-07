בשעות האחרונות נפוץ ברשתות החברתיות צילום לוויין מתוך גוגל מפות שמראה מגני דוד חרוטים על הקרקע בח'ומיין באיראן, ליד בסיס טילים שישראל תקפה במבצע "עם כלביא", וניתן לראות זאת גם בקישור המדויק בגוגל מפות.

לא מעט גולשים שיתפו את התמונה עם כיתוב באנגלית ברשת X.

Images of the Star of David were seen in Google Maps satellite images in the city of Khomein in southern Iran. pic.twitter.com/Ox8ay33oKN — Eli Afriat (@EliAfriatISR) June 30, 2025

אפי אפריאט, שאחריו עוקבים 174 אלף איש בטוויטר, שיתף את התמונה והוסיף: "המוסד השאיר מזכרת לאיראנים".

יחד עם זאת, ככל הנראה לא מדובר בסמל חדש שנוצר במלחמה האחרונה. צייצן איראני שפעיל בכמה רשתות חברתיות צייץ לעוקביו את התמונה ושאל מה עומד מאחוריה. באחת התגובות אליו הוכח בעקבות חיפוש לאחור בגוגל EARTH כי ב-2022 הסמל לא היה קיים, ואילו ב-2024 הסמל היהודי כבר הופיע על אדמת איראן כך על פי התמונות, כך שייתכן כי מדובר במטרה צבאית לאימונים איראניים.

پرسش دریافتی: این علامت‌ها چی هستند در جنوب غربی شهر #خمین؟ شبیه ستاره داوود روی پرچم اسرائیل به نظر میان.

اینجا روی نقشه:https://t.co/N3JPhpHS1q#iran #israel pic.twitter.com/FdbCCZUlRV

— Vahid Online (@Vahid) June 30, 2025

هر چی هست بعد از سال ٢٠٢٢ ساخته شده

اون دل آرام گیرد رو از خیلی وقت پیش بوده از سال ٢٠١٢ بوده pic.twitter.com/UbJQiEcEeK — گربه پت پستچی (@Postman_Pat_Cat) June 30, 2025

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, התלונן עוד בשנת 2017 על כך שהצבא האיראני משתמש במגן דוד, כמטרה לניסוי טילים. הוא הציג בפני האו"ם צילומי לוויין המראים כי איראן השתמשה במגן דוד שנצבע על הקרקע כמטרה לניסוי טיל בליסטי לטווח בינוני מסוג "Qiam".

בשנת 2010 פורסמה תמונה של גג המבנה המרכזי של חברת התעופה הלאומית של הרפובליקה האיסלאמית, "איראן אייר", בשדה התעופה בטהרן, כאשר על המקום התנוסס סמל מגן דוד. בתקשורת המקומית הסבירו כי המקום נבנה על ידי מהנדסים מישראל טרם המהפכה ב-1979 בתקופת הידידות עם איראן.