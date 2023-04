סרטון של תלמידות מאולפנת חורב שעלה לטוויטר היום (חמישי) תחת הכותרת: "אם האולפנה הייתה מזרחית", מעורר סערה. הסרטון כבר הספיק להיות מוסר מיוטיוב ולהפוך לפרטי, אולם היו כאלה שהספיקו לצלם אותו.

מחקו כצפוי. הנה זה pic.twitter.com/EMG4SHUvGf — Chaim Levinson (@chaimlevinson) April 13, 2023

בסרטון נראות תלמידות נכנסות לפריים, כאשר שמות משפחותיהן האשכנזים נמחקים ונכתבים שמות מזרחים. הפנים שלהן צבועים באופן כהה (מה שנראה כמו "בלאק פייס"), כשהן מחקות תלמידות מזרחיות. בין היתר, נראה כי הן מלגלגות על מוזיקה מזרחית ותמונות הבאבא סאלי, ומציגות תלמידות מזרחיות ככאלו שמתפרעות בכיתה, ולא מכבדות את המורים.

לנוכח התגובות הקשות שקיבלו ברשת, התלמידות העלו הבהרה וכתבו: "לאור הסערה שיצר קטע הקישור שהעלנו במהלך חודש אדר כחלק מההכתרה שלנו - אנו, שמינית תשפ"ג מבקשות להבהיר מספר דברים:

1. הסרטון הופק באופן הומוריסטי לחלוטין ומתייחס להומור פנימי של בנות האולפנה.

2. נושא ההכתרה שלנו היה חינה מרוקאית. הדבר נעשה מתוך שמחה, אהבה וכבוד למסורת, למוזיקה, לתרבות ולדמויות המופת של העדה.

3. רבנית פורים של האולפנה שנבחרה ברוב קולות היא תימניה

4. הנושא העדתי אינו מהווה חלק מהשיח היום יומי באולפנה! הוא אינו מהווה שיקול או אישו חברתי וחינוכי.

5. אנו מרגישות שמפרסמת הפוסט מחפשת ליצור פרובוקציה מיותרת וללבות שנאת חינם, חבל!

דווקא בימים אלו, של מחלוקת וקרע בעם, אנו מבקשות להרבות באהבת חינם.

אל תגררו אותנו למחלוקת ושנאה מיותרת!

מתוך אהבה והערכה לכלל גווני עם ישראל, ללא הבדל דעות פוליטיות, עדה או קו דתי אנו יוצאות בתום שנה זו לשרת את העם והארץ בשירות לאומי וצבאי".

הסרטון גרר כאמור תגובות חריפות בטוויטר, והואשם בגזענות.

אולפנת חורב מגדירה את עצמה - תורה עם דרך ארץ.

ובכן, הסרטון הזו הוא הדבר הכי גזעני שראיתי בחיים שלי.

מירב בן ארי צדקה.



הנה הסרטון. שצולם בטרם נמחק. pic.twitter.com/np6oCzoyB2 — Niv Dimor (@dimor_niv) April 13, 2023

צופה בסרטון הגזעני של אולפנת חורב. אין מילים.

כמובן שעוד רגע יספרו לנו שמדובר בסאטירה ופרודיה.

לא קונה.

רואים את הגזענות שיוצאת מהן.

משהו שם רקוב. מהשורש.

הרבה זמן לא ראיתי סרטון גזעני ברמה כזו. — ישי כהן (@ishaycoen) April 13, 2023

My name is Sarah and this is Jackass אולפנה. pic.twitter.com/xewjgk55Qn