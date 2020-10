בחודש שעבר השיקה אפל את מערכת ההפעלה החדשה למכשירי אייפון, iOS 14. הגרסה החדשה כוללת חידושים רבים ודרמטיים בממשק המשתמש (שעליהם כתבנו ב-NEXTER), אך מסתבר שהיא לא חפה מבעיות. בסוף השבוע שעבר הצהירה אפל שמשתמשים עלולים לסבול מהתרוקנות מהירה של הסוללה בסמארטפון ובשעון, והמליצה על צעד דרסטי במיוחד: מחיקה מלאה של תוכן המכשיר.

בפוסט רשמי שהעלתה אפל באתר האינטרנט שלה, חשפה החברה שבעה באגים ותקלות שמהם עלולים לסבול משתמשים שעדכנו גרסה. הבעיות נוגעות בעיקר לאפליקציות הפיטנס והבריאות של אפל. כך, למשל, משתמשים לא מצליחים לטעון באפליקציית פיטנס את מפות המסלולים שתועדו בעזרת השעון החכם; ואפליקציות הבריאות, כמו אלה שמודדות את הדופק ואת הפעילות הפיזית, לא נטענות בשעון. יחד עם זאת, הבעיה העיקרית היא סוללה שנגמרת במהירות.

כצפוי, משתמשים ברשת היו הראשונים לדווח על הבעיות לאחר העדכון. "אם לא ביצעתם את העדכון ל-Ios14, אל תעשו את זה. הסוללה מתרוקנת באופן שלא ייאמן. מ-90% לשלושה אחוזים תוך שעה אחת", כתב משתמש אחד ב-28 בספטמבר. מאז הציוצים בטוויטר ממשיכים: "iOS זוללת את הבטריה שלי", כתבה משתמשת אחת, ומשתמשת אחרת הוסיפה: "זה רק אני או שהסוללה גרועה יותר אחרי העדכון?".

I feel like iOS 14 fucked up my battery — (@topmanslim) October 2, 2020

Hey there. Thanks for reaching out to us. We’d like to look into it with you. Let's try to update to iOS 14.0.1 to see if the issue persists. You can learn how backup and update your device here: https://t.co/TlozxUCURj



Let us know your results in DM. https://t.co/GDrqU22YpT — Apple Support (@AppleSupport) September 26, 2020

@Apple fix the bug that’s draining my battery with iOS 14.0.1. Its ridiculous to have to back up, wipe my phone, and restore the backup. — katie (@katieyoung96) October 4, 2020

My iPhone 11 ProMax battery would last nearly all day.... ever since updating to iOS 14 it drains horribly. 9pm & I’m on almost 25%. Anyone else having issues like this post update?? — (@DJSkillzMusic) October 4, 2020

Thanks for reaching out! Let's take a look at that battery and see if we can’t find the cause of this behavior. Click the DM link below, let us know if you have tried the recommended steps here https://t.co/KDbDA7HHjw and have you updated to iOS 14.0.1? https://t.co/GDrqU22YpT — Apple Support (@AppleSupport) October 3, 2020

אם אתם סובלים מהבעיות הללו, אפל ממליצה לכם להסיר את השעון מהסמארטפון שלכם, לגבות את כל המידע שלכם ב-iCloud, לבצע מחיקה מלאה של המכשיר, להתחבר מחדש לחשבון ה-iCloud, לשחזר את תוכן המכשיר, לחבר מחדש את השעון ולשחזר את הגיבוי האחרון.

