שבועות ספורים אחרי התקלה שהשביתה את פייסבוק ואינסטגרם למשך כשעה וחצי, כעת משתמשים ברחבי העולם מדווחים על תקלה בוואטסאפ, שנמצאת גם בבעלות מטא. האתר downdetector, המנטר את פעילותם של שירותים שונים ברשת, מדווח כי משתמשים רבים ברחבי העולם מדווחים על תקלה בשירות, והם אינם יכולים לקבל או לשלוח הודעות באפליקציה למכשירי הסמארטפון וגם לא בגרסת המחשב.

כצפוי בתקלות מהסוג הזה, בטוויטר כבר רצות לא מעט בדיחות בנושא, כמו לדוגמה משתמשי טלגרם, שלא חווים את התקלה.

Me who uses telegram



#whatsappdown pic.twitter.com/DbbNAwgjc3