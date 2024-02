אפל עדכנה את הלקוחות שלה שאורך חיי הסוללה של האייפון 15 טוב יותר ממה שידענו עד כה. החברה הודיעה אתמול (שלישי) שמכשירי האייפון האחרונים, מסדרת האייפון 15, יכולים לשמור על 80 אחוזים מיכולת הטעינה המקורית שלהם לאחר 1,000 מחזורי הטענה, כפול מההערכה הקודמת של החברה, ללא עדכוני חומרה או תוכנה חדשים. ההודעה הגיעה בתזמון לא כל כך מקרי, שכן השינוי יגיע בדיוק בזמן לתקנות האיחוד האירופי הקרובות שיעניקו דרגת אנרגיה לחיי הסוללה של הטלפונים.

עד כה במסמכי התמיכה שנמצאים באתר של אפל נכתב שסוללות האייפון שומרות על 80 אחוז מהטעינה המלאה המקורית שלהן לאחר 500 מחזורים. אבל לאחר שהחברה בדקה מחדש את בריאות הסוללה לטווח ארוך בסמארטפונים מספטמבר 2023, אייפון 15, אייפון 15 פלוס, אייפון 15 פרו ואייפון 15 פרו מקס, היא גילתה שהם יכולים לשמור על קיבולת כפולה של 80 אחוז לאחר לפחות 1,000 מחזורים. החברה מסרה כי מסמכי התמיכה שלה יעודכנו כדי לשקף את ההערכה החדשה.

על פי החברה הבדיקות כללו טעינה וריקון של הסוללות 1,000 פעמים בתנאים ספציפיים ובחינות המשקפות שימושים נפוצים. באשר לאופן שבו ההערכה הוכפלה ללא שינויים פיזיים או תוכנה, החברה מייחסת את השדרוג לשיפורים מתמשכים ברכיבי הסוללה שלה וניהול אנרגיה של מערכת ההפעלה שלה, ה-iOS.

עבור מכשירי אייפון ישנים יותר, מלפני 2023, ההערכה המקורית של שמירה על קיבולת של 80 אחוזים לאחר 500 מחזורי טעינה נשארה כפי שהיא. אפל ציינה שהיא בוחנת האם יש לעדכן את ההערכות גם של דגמים ישנים יותר.

החל מיוני 2025, יצרני סמארטפונים וטאבלטים המוכרים באיחוד האירופי יקבלו דירוג (A עד G) המציין את יעילות האנרגיה, אורך חיי הסוללה, ההגנה מפני אבק ומים ועמידות בפני נפילות. הדירוג הגבוה של אורך חיי הסוללה דורש לפחות 800 מחזורי טעינה תוך שמירה על לפחות 80 אחוז מהקיבולת המקורית שלהם, מה שעוזר להסביר מדוע אפל החלה לבדוק מחדש את בריאות המכשירים שלה לטווח ארוך.

עבור אורך חיי סוללה אידיאלי, אפל ממליצה לשמור את הטלפון בטמפרטורה שבין 16 ל-22 מעלות צלזיוס, דבר לא פשוט בקיץ הישראלי. כמו כן, כדאי להימנע מטעינה או השארת המכשיר בחום גבוה, 35 מעלות ומעלה, וכדאי להימנע מחשיפה רבה לשמש.