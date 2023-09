סביר להניח שאין אחד שלא מכיר את מור רדמי, הכלה הכי מדוברת של "חתונה ממבט ראשון" (פרק חדש במוצ"ש, קשת 12). ברגע הראשון שלה על המסך סיפרו לנו שהיא "הד אוף פאן" בחברת הייטק גלובלית גדולה, ולאורך הפרקים גילינו כמה פאן יש באישה הזאת. אבל שלא תטעו, הטייטל של התפקיד שלה ממש לא מייצג את מה שהיא עושה בפועל. "אני חייבת להבהיר שזה לא שם התפקיד שלי באמת. 'הד אוף פאן' זה טייטל הומוריסטי שאימצתי מהמערכון על חברת 'וובוס' של ארץ נהדרת", מספרת מור בראיון ל-mako.

אז אולי הטייטל נשמע כיפי וקליל, אבל העבודה שלה בחברה הרבה יותר אינטנסיבית ועמוסה משאפשר לדמיין. "בפועל אני אחראית על התרבות הפנימית של החברה, תכנון שלד השנה ככלל. אם נפרק את זה, על קצה המזלג - תכנון וביצוע אירועים, ניהול תקציבים, קהילות שונות, תוכניות, ועוד שלל דברים. בגדול - אין רגע דל, אנחנו צוות של שתיים - המנהלת שלי ואני, שאחראיות על המון אנשים, אז לא משעמם לנו".

היום היא נמצאת בחברה כבר חמש שנים, וההתגלגלות שלה לתפקיד הנחשק מעניינת לא פחות. "למדתי מנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון והתמחיתי במלונאות ותיירות. אחרי הלימודים עברתי לניו יורק וניהלתי בבית מלון במנהטן. חזרתי משם עם התובנה שאני רוצה לעבוד עם אנשים, ומצאתי את עצמי מנהלת קהילה במתחם חללי עבודה משותפים. חברת האבטחה שהעסיקה אותי בהמשך הדרך הייתה אחת הלקוחות במתחם, והגעתי לעבוד בה בזכות קשר מקצועי שיצרתי עם אחד המנהלים ומקרה שבו הייתי נחרצת ואסרטיבית", משתפת רדמי, ואז הגיעה גם ההצעה השווה.

צילום: רותם לבל

"המנהל זיהה שם משהו, עצר לרגע, הסתכל עליי ושאל: 'אנחנו מחפשים מנהלת במחלקת אבטחה בתוך חברת הייטק גדולה, שתנהל את תחום האירועים, מה את אומרת?'. היססתי מעט, מה לי ולאבטחה? אבל התראיינתי, התקבלתי, עשיתי את זה כחמישה חודשים, ואז החברה בה אני עובדת היום הציעה לי את ההזדמנות הבאה, ואמרו לי שאני יכולה להתאים לתפקיד חדש שנפתח אצלם. שלל ראיונות עם מספר מוקדים בעולם, טלפון אחד מכריע מהמגייסת מדבלין והשאר היסטוריה".

מה הוביל אותך לעסוק דווקא בתחום הזה?

"אני מודה שלא תכננתי להגיע לתפקיד או לעבוד בתחום. מדובר במיקס של חריצות, מקריות, הלימודים וההרפתקאות שהגיעו בעקבותיהם ואנשים טובים שפגשתי בדרך וזיהו בי את הפוטנציאל. אני נשארת בזכות אותם האנשים והאתגרים הגדולים שחברת הייטק גלובלית יודעת לספק".

איך נראה סדר היום שלך במשרד?

"מטבע התפקיד הדינמי, יש דברים קבועים שקורים, אבל בסדר לא קבוע - המון פגישות, עבודה עצמאית, עבודה עם שותפים שונים על פרויקטים. יש גם ימים מאוחרים, מאחר שאני עובדת המון מול ארה"ב. אחד הפלוסים המרכזיים בעבודה שלי הוא הגמישות - כל עוד מה שצריך לקרות קורה בזמן, זה לא משנה מתי או מאיפה אני עושה את זה, אז אני קובעת לעצמי את סדר היום".

מה החלקים הפחות מהנים בתפקיד?

"ניהול התקציבים, פחות מתחברת לתחום המספרי". צילום: מתוך "חתונה ממבט ראשון", קשת 12

זה אולי נשמע כמו חלום לארגן אירועים לחברה, אבל יש בתפקיד גם לא מעט לחץ. אחד האירועים הגדולים שמור הפיקה הוא אירוע סוף השנה של החברה שהתקיים באקספו תל אביב, ולמרות שעבור עובדי החברה מדובר ברגע שיא מהנה, אצלה זה קצת אחרת. "בזמן תכנון אירוע יש 110 אחוז לחץ, באירוע עצמו זה 40 אחוז הנאה ו-60 אחוז לחץ", משתפת.

היו גם לא מעט אתגרים בהתחלה, ומור שינתה את צורת הראייה שלה בשביל להתאים עצמה לתפקיד ולדאוג שלעובדי החברה יהיה הכי טוב שאפשר. "בהתחלה הייתי חושבת כ'מור' הפרטית ולא כ'חברה'. מור הפרטית הייתה חושבת על מה עושה לה טוב ומתאים לה. חשיבה כחברה היא חשיבה כוללת על כל האוכלוסיות שיש לנו ואיך מייצרים שוויון בין כולם, מה יעבוד לרוב, כי לעולם אי אפשר לקלוע לטעם של כולם. היום מרוב שאני חושבת כמו חברה, כשמישהו בא אלי עם יזמה נקודתית אני ה'פארטי פופרית' מספר אחת. בעיקר נותנת ריג׳קטים ומרימה דגלים".

איך סביבת העבודה?

"מה שבאמת משנה לי בעבודה הוא החומר האנושי. יש סיבה שאני שם כל כך הרבה זמן, מדובר באנשים הכי טובים שפגשתי, בכל מחלקה, החל מפסיליטיז ועד המתכנתים. אני מגיעה בערך ארבע פעמים בשבוע למשרד כי אני אוהבת להיות שם".

יש לכם משהו מגניב במטבחון?

"בגדול כן. בקטן אני בהחלט בזבוז הקצאה על הדברים המגניבים, מהמטבחון אני שותה רק קפה ומים ואוכלת יוגורט ותפוחים".

צילום: instagram

מה הדבר שאנשים חושבים על הייטקיסטים אבל הוא לא נכון?

"שהם לוקים בקושי ביחסי אנוש ויודעים לתקשר עם מסכים בלבד. מאוד רחוק מהמציאות. והרוב לא מסתובבים יחפים אגב".

ומה הדבר שאנשים חושבים על התפקיד שלך והוא לא נכון?

"שאני כל היום עושה פאן. אני יודעת שזה מה שרואים באינסטגרם שלי כי זה מה שאני דואגת להראות. פחות סקסי להראות פגישות על חוזים בשמונה בערב עם אנשי פייננס מהחוף המערבי בארה"ב. אני עובדת מאוד קשה והרוב רחוק מלהיות זוהר, מאחורי הקלעים אף פעם לא נוצץ. אני כן דואגת לייצר לעצמי פאן איפה שאני יכולה. זה עניין של גישה".

הטיפ הכי חשוב שנתנו לך במהלך הקריירה?

"You can never win them all".

אם לא היית עובדת בהייטק, מה היית עושה?

"כנראה משהו עם בעלי חיים. בתור ילדה מאוד אהבתי את משפחת החתולים הגדולים ואת כל עולם המים, בדגש על לוויתני אורקה. עד היום תצפית עליהם זה סעיף ברשימת הדברים שאני חייבת לעשות בחיים. זה יקרה מתישהו בקרוב".