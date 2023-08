יקיר המדור, מיסטר ביסט או בשמו האמיתי - ג'יימי דונלדסון, שוב עלה לכותרות, אבל הפעם הוא כנראה שבר שיא שלילי - לעצבן כמה שיותר מדינות בעולם בסרטון אחד.

דונלדסון העלה לפני 3 ימים סרטון חדש לערוץ היוטיוב הפופולרי שלו, אשר צבר כבר מעל ל-86 מיליון צפיות, ובו הוא עושה "תחרות" בסגנון משחקי הדיונון בין אנשים מכל העולם. וכשהוא טוען כל העולם, הוא מתכוון אדם מכל מדינה בעולם, הבעיה היא שיש בעולם כל כך הרבה סכסוכים גיאופוליטיים, שהסיכוי לא לעצבן אף אחד הוא אפסי.

"מאחוריי יש אדם אחד מכל מדינה על פני כדור הארץ", אמר מיסטר ביסט בסרטון שפורסם בשבת. "אנחנו הולכים לראות איזו מדינה הכי טובה. כי הטסתי את כולם לכאן כדי להתחרות בגרסה הכי קיצונית של האולימפיאדה שנוצרה אי פעם".

כמו רוב התוכן של מיסטר ביסט, היקף ההפקה היה מדהים. התחרות כללה מסלולי מכשולים עצומים מעל בורות קצף ופרס כספי מוגזם של 250 אלף דולר ומוצרים בפרסום סמוי. זה הבסיס של היוטיובר, כנראה שזה לא מספיק כדי לעורר את תשומת לבם של מי שאינם מנויים.

המדינות שלא נכללו בתחרות, כמו גם המפה המופיעה בסרטון, הם שגרמו לשיח הער ברשת. לאחר כל סיבוב, המפה הדגישה את המדינות שנותרו בתחרות. גבולות מסוימים הם כבר מקורות לסכסוך עולמי גדול, ונראה כי דונלדסון נוקט בכמה עמדות מפלגות על ידי תיאורן על המפה.

משתמשי X (טוויטר לשעבר) התבדחו שהמשתתפים שמר ביסט הטיס מציינים את המדינות שהוא מכיר כריבונות. הסרטון למשל כלל משתתף מהונג קונג, אבל לא טייוואן וטיבט, שנכללו בגבולות סין. נראה שמיסטר ביסט מכיר בסמואה האמריקנית, ברמודה, איי קיימן, גואם ופורטו ריקו כמדינות עצמאיות, ולא כטריטוריות של ארצות הברית ובריטניה. קוסובו וסומלילנד מתוארות גם כמדינות ריבוניות.

THREAD: MrBeast just released a video titled "Every Country On Earth Fights for $250.000". MrBeast has chosen to wade into every single geopolitical conflict at once. What counts as a county to MrBeast? He makes a LOT of strange choices and mistakes: pic.twitter.com/KbRyuaLxDe — Proley Taire ️‍⚧️ (@ilovemywiife) August 19, 2023

וכן - גם הסכסוך הישראלי - פלסטיני בפנים. דונלדסון הכניס את פלסטין לתחרות, למורת רוחם של הרבה ישראלים כנראה, ואפילו סימן אותה בצורה קצת מוזרה במפה (עזה לא מסומנת כפלסטין, אבל הגדה המערבית כן). בהמשך הסרטון, הנציגים של המדינות התבקשו לבחור איזה מדינה הם רוצים להעניש במשימה הבאה, בסגנון הישרדות, והנציגים של אינדונזיה ועיראק אמרו: "שהם לא ממש אוהבים את ישראל" ו-"הרבה מדינות לא אוהבות אותה".

I'm genuinely baffled that the video is still up and the comment section isn't even a warzone

(6:09) https://t.co/H0pbFXQJYj pic.twitter.com/iZKNevDd4a — Proley Taire ️‍⚧️ (@ilovemywiife) August 20, 2023

גם משפיען הרשת הישראלי, מר שיבולת, התייחס בשורטס יוטיוב משלו לסרטון של מיסטר ביסט ונתן כמה דוגמאות לבעייתיות של המפה שהציג דונלדסון בסרטון, מבלי לומר את המילה "פלסטין". מר שיבולת מסביר את היחס למדינות ש"סופחו" תחת הדגל הסיני לרצון של מיסטר ביסט לשמור על היחסים הטובים עם טיקטוק, תאוריה לא רעה בכלל.

למען ההוגנות, יש לציין ששאר המתמודדים מצביעים על מדינות אחרות כמו רוסיה וגרמניה ומציינים: "יש לה היסטוריה של לרצות לכבוש כל מדינה". כפי שקל להניח, אי אפשר להתעלם מסכסוכים אזוריים ודעות מסוימות על מדינות, ולישראל יש תדמית בעייתית בעולם, בין אם נסכים איתה ובין אם לא.

אם אתם סקרנים אגב, הנציג הישראלי הגיע רק לשלב השלישי של החץ וקשת, אבל באופן כללי הוא קיבל שניות ספורות של זמן מסך ולא ממש התייחסו אליו.

המתמודד הישראלי בסרטון של מיסטר ביסט | צילום: יוטיוב @MrBeast

חזרה לסכסוכים רחוקים יותר בעולם, המפה מאשרת את תביעתה של רפובליקת סהרה על השטח השנוי במחלוקת של סהרה המערבית, אך גם מושכת את מרוקו עד לגבול דה פקטו, שמתנגש עם תביעת שתי המדינות על האדמה.

מיסטר ביסט גם מספח את חצי האי קרים לרוסיה, שפלשה וסיפחה את חצי האי לשעבר מאוקראינה בצעד שזכה לגינוי חריף על ידי האו"ם. המפה גם נתנה לקנדה שטחים מאיים שהם כיום חלק מגרינלנד ומנורווגיה.

למרות ההשערות שהיוטיובר תומך באיחוד קוריאני, מכיוון שרק משתתף אחד נבחר לייצג את חצי האי, המפה מתארת בבירור את הגבול בין צפון ודרום קוריאה.

דגל מדינת ג'ורג'יה האמריקאית שימש לייצוג מדינת גאורגיה, שהיא פחות עמדה דיפלומטית ויותר טעות קומית שמתאימה לאמריקאים.

המפה גם תיארה את אפגניסטן באמצעות דגל השחור-לבן שאומץ על ידי הטליבאן ב-2021, במקום דגל הטריקולור ששימש עד נפילת קאבול. ארצות הברית ומדינות רבות אחרות אינן מכירות בטאליבן כממשלה הלגיטימית של אפגניסטן, ועדיין משתמשות בדגל הטריקולור כדי לייצג את המדינה.

Hey @MrBeast, saw your "Every Country On Earth Fights For $250,000" video.



There’s a fragment on a map showing Crimea being a part of russia. Just in case you or your production crew didn’t know — Crimea is a part of Ukraine, which was illegally and forcefully occupied by… pic.twitter.com/Dk2OPdNokF — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) August 19, 2023

רוב התיאורים על המפה הם כנראה תוצאה של מחקר מוגבל ועריכה מרושלת במקום עמדות אמיתיות שמיסטר ביסט מחזיק בהן בנושא. אבל כמה גולשים נעלבו מאוד מהסרטון. למשל המשפיען האוקראיני איגור לצ'נקוב, קרא למיסטר ביסט לתקן את המפה כדי להראות שהוא לא "תומך בטרור ובמלחמה. הזמנת רוסי לסרטון שלך כדי לייצג את רוסיה, בעוד שפקידי ספורט עולמיים לפחות גורמים להם לקחת חלק תחת דגל ניטרלי", כתב לצ'נקוב. "האוקראינים נמצאים במלחמה עם רוסיה ונלחמו על זכויותיהם, חירותם וחייהם". מיסטר ביסט לא הגיב בפומבי ללצ'נקוב, או לאף אחת מהביקורות על השיקולים הגיאופוליטיים לכאורה שלו, ולא נתפלא אם לא נשמע תגובה כזאת בעתיד.