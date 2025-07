האיש העשיר בעולם אילון מאסק הודיע הערב (שבת) על הקמת מפלגה חדשה בארה"ב - מפלגת אמריקה. מי שנודע לאורך כל מערכת הבחירות האחרונה כחברו הטוב של הנשיא הנוכחי דונלד טראמפ, החליט להפנות לו עורף ולנסות לשנות את פני הפוליטיקה האמריקנית. מטרתה של המפלגה החדשה: לשבור את המונפול של מפלגת הדמוקרטים ומפלגת הרפובליקנים בפוליטיקה האמריקנית.

ביחס של 2 ל-1 הכרעתם שאתם רוצים מפלגה חדשה בפוליטיקה - ואתם תקבלו אותה", כתב מאסק בציוץ ברשת X בעקבות סקר שערך לרגל יום העצמאות האמריקני. "זה הזמן המושלם לשאול אם אתם רוצים עצמאות מהשיטה הדו-מפלגתית (יש שיגידו חד-מפלגתית)!", כתב. 65.4% השיבו שצריכה לקום מפלגה חדשה, בעוד ש-34.6% השיבו שלא.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!



Should we create the America Party?