בסוף השבוע האחרון (שישי) יצא מייסד ומנכ"ל טסלה, אילון מאסק, בבשורה מוזרה במיוחד: במקום הצופר הסטנדרטי שכולנו מכירים, מכוניות טסלה יוכלו בקרוב לפעות כמו עז - ולהשמיע קולות נפיחה.

Also definitely coming haha. Will only be on relatively recent cars, as we didn’t have an outside speaker until about a year ago. Can change inside sound easily. — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2020

כבר בחודש אוקטובר האחרון הכריז מאסק על הרחבת צלילי הצופר בטסלה, אלא שמאז לא קרה שום דבר. הגולשת האמיצה K10 החליטה להזכיר לו את הכרזתו, ושאלה מתי זה סוף סוף יגיע: "בעבר דיברתם על לגרום לצופר להשמיע קולות של עז. האם מדובר בביצת פסחא, או שמדובר בעדכון תוכנה רחב היקף?". מאסק מיהר להשיב: "זה יגיע בוודאות, חחח. זה יהיה זמין רק ברכבים חדשים יחסית, כי לא היה לנו רמקול חיצוני ברכבים עד לפני שנה. את הסאונד בפנים אפשר לשנות בקלות".

למקרה שלא ידעתם, "ביצת פסחא" היא פיצ'ר נסתר בתוכנה או בגאדג'ט שאין לה פונקציונלית חשובה או יתרונות ממשיים מלבד אתנחתא קומית (שנועדה, כנראה, בעיקר עבור המתכנתים שעובדים על הפרויקט). אם תכתבו בגוגל "Do a barrel roll", למשל, אתם תידהמו לראות שמנוע החיפוש שלכם פשוט משלים סיבוב של 360 מעלות. מסתבר שברכבים של טסלה יש לא מעט ביצי פסחא כאלה: אם לוחצים על כפתור שממוקם על ידית הטעינה, השקע מתחיל לזהור בצבעי הקשת; אם משנים את שם המכונית ל-42, הוא מתחלף מיד ל"החיים, היקום וכל דבר" כרפרנס מושלם ל"מדריך הטרמפיסט לגלקסיה"; וניתן גם להעביר את הרכב למצב רומנטי (Romance mode), שבו המושבים מחממים את עצמם ועל המסך בוערת להבה.

Romance mode in Model 3 accommodates up to 5 — Tesla (@Tesla) January 25, 2019

כל אלה לא משתווים אפילו לביצת הפסחא הכי מוזרה של טסלה, שמוסווית תחת השם נוטף הרצינות והחשיבות העצמית "מצב בדיקת פליטות". מדובר בלא יותר מאשר מצב נפיחות, שבמסגרתו אתם יכולים לגרום למכונית להשמיע צלילים של נפיחות ארוכות, קצרות ומוזרות. עד כה אותם צלילים היו זמינים במערכת הסאונד הפנימית של הרכב, אך עכשיו, לפי מאסק, הם בדרך גם לצופרים.

ועכשיו צחוקים בצד. מלבד הרחבת רפרטואר הצלילים של הרכב, בטסלה שוקדים בימים אלה גם על עדכונים רציניים וחשובים יותר. לפי ציוציו של מאסק, בקרוב מכוניות טסלה יוכלו להבחין בבאמפרים ובבורות בכביש – ולהאט או להסיט את ההגה במידת הצורך.

Yes! We’re labeling bumps & potholes, so the car can slow down or steer around them when safe to do so. — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2020

אנחנו במקומכם לא היינו ממהרים לסמוך על זה: בחודש יולי חברת ברגר קינג יצאה בקמפיין פירסום הזוי למדי, אחרי שגילתה שמכוניות טסלה מתייחסות לשלט שלה בתור תמרור "עצור".

So my car knows what’s up and stopped at @BurgerKing for lunch #freewhopper #AutopilotWhopper pic.twitter.com/sgIBaNL8sf — Greg McNish (@Greg_McNish) June 23, 2020

אבל העדכונים שעליהם הכריז מאסק לא נגמרים כאן. בחודשים הקרובים צפויים לקוחות טסלה להתחדש בתכונה שציפו לה זמן רב: אימות דו-שלבי באפליקציה של המכונית. כיום, בעלי טסלה יכולים לפתוח את דלתות המכונית, להניע אותה ולהוציא אותה מהחניה רק בהתחברות מהירה וקצרה לאפליקציה של טסלה. בחודש אפריל האחרון הכריז מאסק ששכבת הגנה נוספת בעזרת SMS "תגיע בקרוב". עד כה זה לא קרה, וביום שישי האחרון הוא התנצל על האיחור המביך – והודיע שהתכונה נמצאת בשלבי בדיקה סופיים.