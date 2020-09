האם ידעתם שה-10 בפברואר היה יום מיוחד למדי מבחינה מדעית, שבו כוח המשיכה של כדור הארץ הגיע לאיזון מיוחד? ושזה קרה גם בשבוע שבין ראש השנה ויום כיפור, וספציפית בין ה-22 וה-23 בספטמבר? ברור שלא ידעתם. איך אפשר לדעת משהו שהוא לא נכון?

במסגרת עוד אחד מאתגרי הרשת שסוחפים בשנים האחרונות משתמשים ברשתות החברתיות, נפוץ בחודש פברואר ציוץ בטוויטר של המשתמשת @mikaiylaaaa, שכתבה – "אוקיי, אז נאס״א אמרה שהיום זה היום היחיד שבו מטאטא יכול לעמוד בכוחות עצמו בגלל כוח המשיכה״, וצירפה לציוץ סרטון של עצמה עושה בדיוק את זה.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! pic.twitter.com/M0HCeemyGt