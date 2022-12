ארגנטינה זכתה במונדיאל היום (שבת) אחרי 2:4 (3:3) גדול מול צרפת אחרי דו קרב פנדלים, אך על תמונת החגיגה בסיום העיבה ה"גלימה" אותה אולץ קפטן ארגנטינה, ליאו מסי, ללבוש בעת שהניף.

הרשת לא נשארה אדישה >>>

Messi walking in that cape pic.twitter.com/WK4X8cvpiS — Ciaran (@ps2startupintro) December 18, 2022

Sheikh Messi — Rafael Hernández (@RafaelH117) December 18, 2022

האם זה מסי מניף את גביע העולם, או וולדמורט יוצר הורקרוקס נוסף? pic.twitter.com/kZ4KnKts06 — Geva Yankelevich (@GevaYankelevich) December 18, 2022

צפו בהארי פוטר מניף את גביע העולם — Nir Tsadok (@NirTsadok) December 18, 2022

LIONEL MESSI WROTE THE PERFECT SCRIPT pic.twitter.com/dlRIR27YmB — GOAL (@goal) December 18, 2022

I love this picture and all, but why on earth did they have to make Messi look like a witch? pic.twitter.com/tHzoeLnUqN — Neal (@NealGardner_) December 18, 2022

“Let’s do like a Green Jacket but make it sexy” pic.twitter.com/FZuBLSoOUR — Tom Williams (@tomwfootball) December 18, 2022

Like that they gave Messi a daft cloak, looks like he’s celebrating completing a Harry Potter escape room — Stuart McPherson (@StuartMcP) December 18, 2022