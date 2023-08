תכינו את האגודלים, כי אחד הכפתורים הכי חשובים באייפון עומד לזוז. במסגרת מערכת ההפעלה החדשה של אפל, ה-iOS17, שתוכלו להוריד בספטמבר (או עכשיו אם יש לכם את גרסת הבטא) ישנם כמה שינוי מערכת, חלקם עיצוביים. בין השינויים תמצאו הזזה של כפתור סיום השיחה.

הכפתור נמצא כרגע בנפרד באמצע החלק התחתון של אפליקציית הטלפון, מתחת ללחצני ההשתקה, המקלדת או להוסיף שיחה. ב-iOS17 הוא עבר מקום ונמצא כעת לצד הלחצנים האחרים בשורה השנייה - בצד שמאל בעברית או ימין באנגלית.

השינוי אמור לייעל את המראה של אפליקציית הטלפון ולשים את סיום השיחה יחד עם כל הפונקציות במקום אחד. הכפתור יבוא על חשבון כפתור האנשי קשר, שאף אחד לא ממש הבין למה צריך אותו.

מסך השיחה החדש, שכבר זמין להורדה בגרסת בטא למפתחים, עורר כמה תגובות זועמות בקרב משתמשי iOS ברשתות החברתיות: "ל-iOS 17 יש את כפתור ה-FaceTime היכן שהיה פעם כפתור סיום השיחה", צייץ משתמש אחד. "זיכרון השריר שלי הלך לעזאזל".

חשוב לציין שמדובר רק בגרסת הבטא, ואם הגולשים יתלוננו מספיק, ייתכן שאפל תשמור על העיצוב המקורי. כפי ש-CNBC ציינה, אפל העבירה את סרגל הדפדפן בספארי מהחלק העליון לחלק התחתון של האפליקציה עבור iOS 15 בטא שלה עוד בשנת 2021, אך עד למועד השחרור הסרגל חזר למקומו המקורי.

Apple is changing where the end call button is and we already hate it



בכל מקרה בוועידת המפתחים העולמית השנתית שלה במאי, החברה הציגה שורה של כלים חדשים שיגיעו ל-iOS 17 שהופכים את ההתקשרות וההודעות לאישיות ומותאמות יותר. משתמשי אייפון, למשל, יוכלו לעצב "פוסטרים" של עצמם ליצירת קשר, תמונה מותאמת אישית שתופיע כאשר הם מתקשרים למישהו או מקבלים את השיחה שלו.

פיצ'ר חדש בשם Live Voicemail יתמלל את ההודעה שהמתקשר ישאיר במשיבון בזמן אמת, כך שהמשתמשים יוכלו להחליט אם להתעלם או לקבל את השיחה. לפי משתמשים בגרסת הבטא, הכלי הזה עדיין לא עובד בפי שאפל רוצים. כלי בשם NameDrop יאפשר למשתמשים לשתף את פרטי הקשר שלהם על ידי החזקת שני מכשירי אייפון קרובים זה לזה. בנוסף, FaceTime יתמוך ביכולת להשאיר הודעות וידאו כאשר מישהו לא זמין לצ'אט.