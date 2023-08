ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, האשים את פייסבוק שהיא מעדיפה "רווחים לפני בטיחות של אנשים", לאחר שחסמה את האפשרות לפרסם חדשות בפלטפורמות שלה, ועל רקע השריפות ההרסניות במדינה. טרודו אמר כי הפעולות של מטא, חברת האם של פייסבוק, הן "בלתי נתפסות".

מטא אסרה על פרסום חדשות בפייסבוק ואינסטגרם מאז תחילת החודש, בתגובה לחוק הקנדי שקבע כי חברות הטכנולוגיה צריכות לשלם לגופי החדשות על שימוש בתוכן שלהם. מפוני השריפות אמרו שהאיסור השפיע על יכולתם לחלוק חדשות קריטיות זה עם זה.

החברה נתקלה בביקורת משמעותית מצד גורמים בממשל הקנדי, כאשר ביום שבת שרת המורשת של קנדה, פסקלה פסקל סנט אונג', כתבה בחשבון הטוויטר שלה: "מטא בוחרת לחסום מידע חיוני משיתוף בפייסבוק ואינסטגרם, למרות שהיא יודעת שהחוק לא נכנס לתוקף עדיין. החלטה זו היא פזיזה וחסרת אחריות".

Meta is choosing to block essential information from being shared on Facebook and Instagram, even though they know the Act has NO effect yet.



This decision is reckless and irresponsible. https://t.co/tx37iwEvt1 — Pascale St-Onge (@PascaleStOnge_) August 19, 2023

מטא כינתה את החוק "חקיקה פגומה מיסודה, שמתעלמת מהמציאות של אופן הפעולה של הפלטפורמות שלנו". בהצהרה ל-BBC היא טענה כי החוק מאלץ את החברה "לחסום את הגישה לתוכן חדשותי כדי לציית לו".

דובר החברה מסר כי היא הפעילה פיצ'ר "בדיקת ביטחון" שפעיל בפלטפורמה עבור אנשים שפונו מאזורי השריפות. "המשתמשים יכולים לסמן אם הם בטוחים ולגשת למידע מהימן, כולל תוכן מסוכנויות ממשלתיות רשמיות", כך על פי הדובר.

מפונים באזורים הצפון-מערביים במדינה, שם שריפה בשדה קוצים ממשיכה להשתולל במרחק של 15 ק"מ מהעיר ילונייף, אמרו כי האיסור על שיתוף ופרסום חדשות מקשה עליהם להפיץ מידע מציל חיים ברשת שלהם.

Incredible footage from the Adams Complex Fires outside Kamloops, British Columbia. #canada #wildfire

In the first video we see a “firenado” along the lake shore. The cool temperatures of the water combined with the convective heat of the fire created this incredible… pic.twitter.com/s1QS846Xc7 — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) August 21, 2023

דילייני פויטראס, שנאלצה להתפנות פעמיים בשבועות האחרונים מביתה בפורט סמית', אמרה ל-CBC שהיא לא הצליחה לשתף דברים כמו מסיבות עיתונאים רשמיות או כתבות חדשותיות בנושא הפינוי מאזורי השריפות. היא הוסיפה שלפייסבוק יש תפקיד עצום בחיבור בין אנשים בקהילה שלה: "ככה כולנו שומרים על קשר".

נתונים מצביעים על כך שכ-77% מהקנדים משתמשים בפייסבוק, ואחד מכל ארבעה מהמשתמשים האלה מסתמך עליה כמקור לחדשות.