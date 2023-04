אחרי יותר מעשור של תכנון ופיתוח: חללית הענק "סטארסשיפ" של חברת SpaceX שוגרה היום (חמישי) אחר הצהריים (שעון ישראל) מבסיס החלל דרום טקסס אל מחוץ לאטמוספרה - אך כשל בשלבי הטיסה הראשונים, כשתי דקות לאחר השיגור, הביא לסיום המשימה ושבריה נפלו לים. בחדר הבקרה נשמעו מחיאות כפיים של הצוות על השיגור המוצלח, לצד אכזבה על פניו של מייסד החברה אלון מאסק.

שיגורה של החללית החדשנית אמור היה להתרחש מוקדם יותר השבוע, ביום שני, אך נדחה ברגע האחרון בשל תקלה באחד המסתמים של המשגר. לפני שיגורה היום, הכול נראה כשורה - ו-33 המנועים העוצמתיים התניעו כראוי. אך לאחר שתי דקות בלבד בדרכה לחלל, בשלב ההפרדה הקריטי בין המשגר (הבוסטר) לחללית שמעליו, אירע פיצוץ - ושבריה של החללית שהתפוצצה באוויר התפזרו בים.

