חברת ביטוח גדולה השתמשה בטכנולוגיית בדיקת הקשות על לפטופ העבודה של עובדת כדי לבדוק אם היא באמת עובדת בשעות המיועדות לה - וזה נגמר רע מאוד מבחינתה.

ועדת העבודה ההוגנת של אוסטרליה (FWC) דחתה בקשת פיטורים לא מוצדקת שהוגשה על ידי סוזי צ'ייקו, יועצת לשעבר בחברת Insurance Australia Group (IAG), וקבעה שהיא שהפיטורים שלה היו מוצדקים תחת הסעיף "התנהגות בלתי הולמת".

על פי הממצאים שפורסמה בוועדה, צ'ייקו הייתה אחראית על יצירת מסמכי ביטוח, עמידה בלוחות זמנים רגולטוריים ומעקב אחר "עבודה מהבית", בין תפקידיה הרבים. למרבה האירוניה, התוצרים שלה בעבודה מהבית הם מה שסיימו את הקריירה בת 18 השנים שלה בחברה.

על פי ממצאי ה-FWC, צ'ייקו פוטרה ב-20 בפברואר בגלל החמצת מועדים ופגישות, היעדרות, חוסר זמינות ואי השלמת משימה, שגרמה לרגולטור התעשייה לקנוס את החברה בה עבדה.

חודש לאחר מכן צ'ייקו טענה בפני ה-FWC שלמעסיק שלה הייתה "תוכנית סדורה לסלק אותה מהעסק וכי היא התמקדו בה בשל בעיות בריאות הנפש שלה".

על פי הממצאים המקוונים, צ'ייקו קיבלה אזהרה רשמית בנובמבר 2022 על התפוקה שלה והוכנסה לתוכנית לשיפור ביצועים. היא הייתה נתונה לסקירה מפורטת של הפעילות הדיגיטלית שלה, שניתחה את מספר הפעמים שהיא לחצה פיזית על המקלדת שלה ב-49 ימי עבודה מאוקטובר עד דצמבר.

הסקירה מצאה שהיא לא עבדה את כמות שעות העבודה שלה במשך 44 ימים, התחילה באיחור ב-47 ימים, סיימה מוקדם ב-29 ימים, ולא עבדה בכלל ב-4 ימים. בימים שהיא אכן נכנסה למערכת, הייתה לה "פעילות הקשה נמוכה מאוד", שכללה אפס הקלדות מעל 117 שעות באוקטובר, 143 שעות בנובמבר ו-60 שעות בדצמבר.

היא החזיקה בממוצע של 54 הקלדות לשעה במהלך המעקב שלה, מה שהוכיח ש"היא לא התייצבה לעבודה ולא ביצעה עבודה כנדרש".

The Fair Work Commission has ruled a woman deserved to be sacked for slacking while working from home. It rejected an unfair dismissal claim lodged by insurance consultant Suzie Cheikho. For more, @BlakeJohnson spoke with Mark Wooden from @UniMelb . https://t.co/l6fp0QkrFC #7NEWS pic.twitter.com/EMlq5ynTET — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) August 9, 2023

בפגישה רשמית על הסקירה אמרה צ'ייקו שהיא "לא האמינה לרגע" שהנתונים נכונים, אבל לא הראתה שום הוכחה לכך שהיא הייתה מחוברת ועבדה כשהדוח הראה שלא. "לפעמים עומס העבודה קצת איטי, אבל מעולם פשוט לא עבדתי", אמרה למנהליה, על פי ממצאי FWC. "כלומר, אני יכולה ללכת לחנויות מדי פעם, אבל זה לא לכל היום. אני צריכה להקדיש זמן לנתונים, לעכל אותם ואציג תגובה בהמשך".

בתגובה כתובה אמרה צ'ייקו שהיא בחנה את הנתונים כדי לחפש הסבר לשעות החסרות, אבל "באמת לא זוכרת למה או איך המספרים נמוכים כל כך. ניסיתי לעבור על מיילים והודעות כדי לראות אם אני יכולה להסביר את זה". צ'ייקו הוסיפה: "עברתי הרבה בעיות אישיות שגרמו להידרדרות בבריאות הנפשית, ולצערי אני מאמינה שזה השפיע על הביצועים שלי ועל העבודה שלי".

צ'ייקו אמרה שהיא תמיד התחילה את העבודה בזמן, אבל היו לה סידורים בעקבות פציעה. היא טענה שהיא הייתה שולחת הודעה צוות כדי ליידע את המנהלים כאשר יש לה פגישות רפואיות ו"תשלים את הזמן לאחר מכן".

היא טענה שהיא "מבולבלת ומזועזעת" מהנתונים, פקפקה בדייקנותם ואמרה שהיא השתמשה במכשירים אחרים מלבד המחשב הנייד שלה כדי להיכנס למערכת כאשר היו לה "בעיות טכניות".

על פי פסיקת ה-FWC, צ'ייקו השתתפה בפגישה אחת של Microsoft Teams עם המנהל שלה בנוגע לתפקוד שלה כשהמילה "Fuck" כתובה על ידה.

סגן נשיא ה-FWC, תומס רוברטס, קבע שהראיות הראו כי צ'ייקו "לא עבדה כפי שהיא נדרשה לעשות במהלך שעות העבודה המיועדות לה" בזמן המעקב. הוא מצא שצ'ייקו לא יכלה לספק הסבר אמין לנתונים למעסיקיה או לאורך הליך ה-FWC.

רוברטס כתב שבעוד שצ'ייקו אמרה שהיא השתמשה בטלפון שלה למשימות מסוימות, המעסיק שלה הראה את הצורך שיש בלהשתמש במחשב הנייד שלה כדי להשלים את חובותיה. "העותרת פוטרה מסיבה תקפה של התנהגות בלתי הולמת", כתב רוברטס. "אין לי ספקות שהגורמים העומדים מאחורי הניתוק של העותרת מהעבודה היו רציניים ואמיתיים". המצב היה "מצער" בהתחשב ב"תקופה הארוכה של שירות משביע רצון" של צ'ייקו, כתב רוברטס. "למרות זאת... נחה דעתי כי פיטוריה לא היו בלתי צודקים או בלתי סבירים ולפיכך, בקשת העותרת נדחית".