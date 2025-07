חודשיים להשקה והשמועות על האייפונים ממשיכות לעוף באוויר, כעת מגיעה אחת שממש תשמח את הלקוחות הבאים של אפל . על פי המדליף Setsuna Digital בפוסט ברשת החברתית הסינית weibo, לאייפון 17 פרו מקס עשויה להיות סוללה בנפח של 5,000mAh. אמנם זה נפח נפוץ בטלפונים מבוססי אנדרואיד, אך מדובר בקפיצה משמעותית לעומת מה שראינו עד כה באייפונים. לצורך ההשוואה, לאייפון 16 פרו מקס יש את הסוללה הגדולה ביותר שאפל התקינה עד כה באייפון - 4,685mAh בלבד. אם ההדלפה נכונה, זה אומר שלדגם החדש תהיה תוספת של 315mAh, על פי השמועה כמובן.

הגדלת הסוללה ל־5,000mAh תהפוך סוף סוף את נתוני הסוללה של אפל לדומים יותר לאנדרואיד, ואפילו תעניק לאייפון יתרון בזמני השימוש, שכן האייפונים בדרך כלל יעילים יותר בצריכת החשמל.

Battery capacity is growing strong!

Here's how the iPhone Pro Max lineup has evolved over the years:



13 Pro Max – 4,352 mAh

14 Pro Max – 4,323 mAh

15 Pro Max – 4,441 mAh

16 Pro Max – 4,685 mAh

17 Pro Max – 5,000 mAh



Would you upgrade? pic.twitter.com/QPyiUuJWLg — Apple Club (@applesclubs) July 5, 2025

שדרוג משמעותי מהרגיל

מדובר בחדשות טובות, אך כדאי להתייחס אליהן בזהירות - אמנם למקור ההדלפה יש מוניטין לא רע, אך לא שמענו על כך ממקורות אחרים, וזהו שדרוג גדול מהרגיל עבור אפל. אם באמת לאייפון 17 פרו מקס תהיה סוללה של 5,000mAh, זה עשוי להפוך אותו לאחד השדרוגים המלהיבים ביותר, במיוחד לאור העובדה שהשדרוגים האחרים שנשמעו עד כה לא נראים דרמטיים לעומת הדגם הקודם.

לפי ההדלפות הנוכחיות, השינוי המרכזי בדגם הזה צפוי להיות עיצוב חדש, אם כי גם המעבד וחלק מהמצלמות צפויים להשתפר. לכן, שדרוג משמעותי בחיי הסוללה עשוי לגרום לדגם להרגיש כמו סיבה טובה לקנות מכשיר חדש.

למרות שההדלפה מתייחסת רק לדגם הפרו מקס, אם אכן תהיה קפיצה כזו בסוללה, יש סיכוי טוב שגם שאר דגמי האייפון 17 יקבלו שדרוג דומה. נצטרך להמתין לספטמבר כדי לגלות, אז צפויה אפל לחשוף את הסדרה החדשה.