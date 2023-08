אם אתם גיימרים, או סתם נהנים לשחק בפלייסטיישן, כנראה שאתם מכירים את מנויי פלייסטיישן פלוס השונים, וכנראה שאתם גם משלמים, כי בכל זאת מדובר בהצעה די אטרקטיבית. ובכן, כעת היא תהפוך להרבה פחות אטרקטיבית. ממש כמו כל דבר בחיינו, גם סוני החליטו לעלות מחירים - ובהרבה כסף.

סוני מעלה את מחיר המנוי שלה לפלייסטיישן פלוס בחודש הבא. תוכנית Essential השנתית של השירות, המנוי הזול ביותר, תעבור מ-$60 ל-$80, התוכנית Extra תעלה מ-$100 ל-135$, ותוכנית ה-Premium מ-$120 ל-$160. התמחור החדש ייכנס לתוקף החל מה-6 בספטמבר.

אם אתם מנויים כרגע לפלייסטיישן פלוס, סוני אומרת שהעלאת המחיר לא תיכנס לתוקף עד תאריך החידוש הבא שלכם או אחרי ה-6 בנובמבר. עם זאת, אם תבצעו שינויים כלשהם במנוי, "כגון שדרוגים, שנמוך או הארכה נוספת", תצטרכו לשלם את התעריף החדש.

לצערנו, סוני הודיעה כי העלאות המחירים ייכנסו לתוקף בכל העולם ויאפשרו לחברה "להמשיך להביא משחקים באיכות גבוהה והטבות עם ערך מוסף" לשירות. היא מוסיפה כי התוכניות השנתיות עדיין יגיעו בתעריף מוזל בניגוד למנויים של חודש או שלושה חודשים שהיא מציעה.

פלייסטיישן פלוס, שהושק בשנה שעברה, הוא התשובה של סוני ל-Xbox Game Pass, המאפשר לשחק במבחר של משחקים בכל חודש. במהלך חודש ספטמבר פלייסטיישן פלוס תכלול את Saints Row, Black Desert Traveler Edition ו-Generation Zero.

Sony's PlayStation Plus price hike is yet another signal that the subscription bubble has burst.



Companies still don't seem entirely sure what to do with subscriptions. — Derek Strickland (@DeekeTweak) August 30, 2023

PlayStation increased the prices of PlayStation Plus to what… pic.twitter.com/B8arIRMrMv — DomTheBomb (@DomTheBombYT) August 30, 2023

הגולשים כמובן לא ממש מרוצים מעליית המחירים, חלק משייכים את השינוי לכישלון של שיטת המנויים. חלק פשוט מתבאסים מזה שהם יצטרכו לשלם כמעט 40 דולר יותר כל שנה בשביל לשחק את מה שהם אוהבים.