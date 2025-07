מוקדם יותר השבוע רואומינג פאנג, הבכיר שהוביל עד לאחרונה את צוות מודלי הבינה המלאכותית של אפל, עזב את החברה והצטרף למעבדת הסופר-אינטיליגנציה של מטא, פרויקט הכישרונות המיוחד של מארק צוקרברג. כעת, על פי דיווח של בלומברג, נחשף מה היה דרוש כדי לשכנע אותו לעזוב חברה כמו אפל.

הצעה שאי אפשר לסרב לה

לפי הדיווח, מטא הציעה לפאנג את אחת מחבילות השכר הגדולות ביותר שנראו עד כה במסגרת גיוס כישרונות AI - מעל 200 מיליון דולר בפריסה על פני מספר שנים. כפי שפירטו מארק גורמן וריילי גריפין באתר בלומברג: "חבילות הפיצוי לעובדים חדשים ב־MSL של מטא כוללות שכר בסיס, מענק חתימה ומניות של מטא - כשהמניות מהוות את הרכיב המרכזי. השכר והמענק לעיתים קרובות הם תשלומי מזומן משמעותיים. במקרים שבהם מועמד צריך לוותר על מניות מסטארטאפ כדי להצטרף למטא, מענק החתימה עשוי לעלות בהתאם כדי לפצות על ההזדמנות שהוחמצה", אמרו המקורות לבלומברג.

נוכח ההיקף החריג של ההצעה - שלפי הדיווחים אף עולה על שכרו של מנכ"ל אפל, טים קוק. אפל בחרה לא לנסות להשוות את ההצעה. באופן שבו ההצעה בנויה, פאנג לא יקבל את כל הסכום מיידית, אלא רק אם יישאר לאורך זמן והמניה תציג ביצועים טובים, דבר מקובל בעמק הסיליקון. ועדיין, זה מדגים עד כמה מטא נחושה להרחיב את חטיבת ה-AI שלה.

סכום ה־200 מיליון דולר נחשף ימים ספורים לאחר ש-CTO של מטא, אנדרו בוסוורת’, המעיט בפומבי בסכומי הגיוס של מטא, לאחר שסם אלטמן (OpenAI) טען שחוקרים בחברה שלו מקבלים הצעות בגובה 100 מיליון דולר כדי לעבור למתחרים.

בדיווח של The Verge מהתקופה האחרונה, בוסוורת’ אמר באסיפת עובדים: "סם אלטמן פשוט לא כן פה, הוא רומז שאנחנו מציעים סכומים כאלה לכולם. תראו חברים, השוק לוהט - אבל לא עד כדי כך לוהט".

ייתכן שזוהי רק ההתחלה

לפי בלומברג, העזיבה של פאנג עשויה להיות התחלה של גל נטישות, כאשר מספר מהנדסים נוספים מצוותו שוקלים לעבור למטא או מתכננים עזיבה בקרוב.

בעקבות עזיבתו, מינתה אפל את ז'יפנג צ'ן (Zhifeng Chen) לראש צוות מודלי הבסיס של החברה (Apple Foundation Models), והציגה מבנה ניהולי חדש ומבוזר יותר, שבו סמכויות מחולקות בין מהנדסים בכירים נוספים.