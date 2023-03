מור שליסר לביא | צילום: פרטי

יום שלישי בערב, משרדי חברת אפספלייר (AppsFlyer) בהרצליה פיתוח. המקום מתמלא בעשרות נשים, שהגיעו במיוחד לאירוע של קבוצת הפייסבוק "נשים משלבות נשים בהייטק", שמונה כ-33 אלף נשים. על הבמה: סיפורי הצלחה של נשים שעשו הסבה להייטק, ולאחר מכן נשות ה-HR של אפספלייר שנתנו טיפים איך אפשר להשתלב בענף, במיוחד בתקופה הקשה הזו של קיצוצים ופיטורים.

מור שליסר לביא, בת 30, הייתה עובדת סוציאלית שעבדה 4 שנים בהוסטל לנערים בסיכון, ועשתה הסבה להייטק לפני כשנתיים וחצי. את סיפור ההצלחה שלה היא שיתפה בפאנל, יחד עם 3 נשים נוספות.

"התחלתי למצות, חיפשתי בתוך התחום של עבודה סוציאלית והבנתי שאני לא רואה שם הרבה אופק. התחלתי את המסע בחיפושים בתוך עולמות הייטק. כיוונתי למשרות של משאבי אנוש, כי זה מה שעשיתי באותו הוסטל שעבדתי בו", היא מספרת ל-mako.

היא חיפשה עבודה במשך כשנה. "זה היה תהליך מאוד ארוך. עבדתי תוך כדי, אז לא הייתי מושקעת רק בזה, אבל היה מאוד קשה להגיע לראיון הראשוני. לא הבינו למה להזמין אותי בכלל לראיון כשאני עובדת סוציאלית. לא שחיתי בהצעות", אומרת שליסר לביא.

במהלך החיפושים היא נתקלה בחברת VEE, בה היא עובדת עד היום, סטארטאפ שמתעסק באימפקט חברתי. "זיהיתי שזו הזדמנות מדהימה, בדיוק עולמות התוכן שהגעתי מהם. פשוט ידעתי שזה צריך להיות שלי, ועשיתי ככל שביכולתי כדי להתקבל. התחלתי כ-customer success, והיום אני רכזת משאבי אנוש. הייתה הזדמנות אחרי גיוס מסיבי של כספים ועובדים, והגעתי לתפקיד", מספרת שליסר לביא.

רויטל אלעד, מנהלת אסטרטגיית גיוס AppsFlyer | צילום: מיכה כהן

החברה עברה במהלך השנה סבב פיטורים גדול, וכיום הם 11 עובדים בחברה, אחרי שהיו קרוב ל-60. "זו חוויה לא קלה לשני הצדדים. השתדלנו לעשות את זה הכי אנושי ומלווה שניתן, אבל אין ספק שזה לא קל. עכשיו אנחנו בבנייה מחודשת של החברה ומה שהיא עושה", היא מעידה.

האם אחד השיקולים שלך למעבר היה השכר?

"אני אפתיע אותך, כשהתחלתי את העבודה הראשונה שלי בהייטק, הרווחתי פחות מהשכר שלי כעובדת סוציאלית (עשרת אלפים שקלים), אבל זאת הייתה הזדמנות. אם את באה בשביל כסף, תשקלי את זה שוב. בהתחלה זה לא צריך להיות פקטור. אם את טובה ומוכשרת ועושה את העבודה שלך כמו שצריך, אז ידברו איתך לבד על ההעלאה, ותוכלי גם לדרוש את זה, אבל בהתחלה זה לא היה שיקול שלי. כמובן שהיום אני במקום אחר".

מה את ממליצה למי שרוצה לעשות הסבה? האם כדאי בתקופה הזאת?

"לקח לי שנה למצוא עבודה, ואף אחד לא מבטיח שזה ייקח יום-יומיים, זה מרתון, לא ספרינט. זה לוקח את הזמן. יש גם דברים שצריך לעשות - לפתוח לינקדאין, להמיר קורות חיים לאנגלית, זה לא משהו שלוקח יום אחד".

"יש פערים היסטוריים בנושא של נשים"

רויטל אלעד, מנהלת אסטרטגיית גיוס בחברת אפספלייר, סבורה גם היא שאין מניעה לחפש עכשיו עבודה. "השוק עכשיו יותר בעייתי ממה שהיה לפני כמה חודשים, אבל אם זו השאיפה של האישה והיא רואה את עצמה בהייטק, אז תמיד יהיו סיבות, 'למה לא'. צריך פשוט להתחיל. לבוא בלי אגו, להיות מוכנות לעבוד קשה, ללמוד. להיות יצירתיות – אם סוגרים לך את הדלת, תחפשי את החלון".

נשים משלבות נשים בהייטק, כנס | צילום: אספלייר

יוזמת Power in Diversity מצאה כי 34% מהעובדים בסטארטאפים בישראל הן נשים. מה המצב באפספלייר?

לירון אור, ראשת תחום אחריות תאגידית באפספלייר, עונה: "44% נשים. אנחנו פועלים ממקום שמקדם לא שוויון רק מספרי, אלא כדי גם לוודא שנשים יכולות להגיע למשרות ניהול. בהנהלה שלנו יש 2 נשים מתוך 10, זה משהו שאנחנו עדיין עובדים עליו. חשוב לנו שהנשים שעובדות אצלנו ונשים שאנחנו מגייסות יגיעו למסלולים של פיתוח קריירה, ויעברו בין תפקידים שונים בתוך החברה.

"יש פערים היסטוריים בנושא של נשים בהייטק, ואנחנו מנסים לעשות עבודה אצלנו וגם לעבוד עם סטודנטיות, ילדות ונערות כדי להגיע לכמה שיותר קהלים. לנשים יש חשש להגיש קורות חיים, כי הן לא מתאימות ב-100 אחוז למשרה".

אחד הדברים שמקשים על נשים להתקדם בקריירה (לא רק בהייטק), הוא גידול הילדים והיציאה לחופשת לידה. אור מספרת כי באפספלייר יש חופשות לידה גם לנשים וגם לגברים, כולל זוגות להט"בים. "בשנה הראשונה נשים חוזרות מחופשת לידה ל-80% משרה, ומקבלות משכורת על משרה מלאה. יש לנו גם מועדון במסגרתו אנחנו עורכים מפגשים לאימהות ואבות אחרי הלידה, ובכלל, דואגים לשמור על קשר כדי שהחזרה אחר כך לעבודה לא תהיה קשה מדי", היא אומרת.

"האצבעות שלי דגדגו וקראו לי למחשב"

את קבוצת "נשים משלבות נשים בהייטק", שחוגגת בימים אלו שנה, הקימה טלי גליקסמן, מנהלת צוות בדיקות תוכנה ואוטומציה ב-Gett, אחרי שלדבריה נמאס לה "להיות האישה היחידה בחדר" בחברות הטק שבהן עבדה. תוך זמן קצר הצטרפה אליה לניהול ליאור ירדני, בת 36, כיום מרמת גן אבל במקור מכליל, אשר למדה בעצמה תכנות וכיום היא מפתחת בק אנד בחברת Refinitiv by LSEG.

"תמיד הסתדרתי היטב עם מחשבים, אבל אף פעם לא דמיינתי את עצמי עוברת מצד המשתמשת לצד המפתחת. כשהתלבטתי איזה תואר ללמוד, מדעי המחשב בכלל לא היה על הפרק. הלכתי ללמוד משפטים כי זה היה נוח ומוכר - אחרי הצבא עבדתי כקלדנית בביהמ"ש השלום בת"א, הכרתי את התחום את האנשים את השופטים את המערכת, וזה היה טבעי", מספרת ירדני ל-mako. "כבר בשנה ב' ידעתי שלא ארצה לעבוד בתחום, אבל התקבלתי להתמחות מצוינת בפרקליטות המדינה והחלטתי שאני מסיימת את התואר".

בשנה ב' ירדני גם הכירה את פבל, כיום בעלה, ומתכנת בעצמו. "מהיום הראשון הוא אמר לי, 'את יכולה להיות מפתחת טובה, יש לך את יכולות החשיבה והניתוח הדרושות'. לא האמנתי לו, חשבתי שזה משהו שהוא אומר לכולן", היא מספרת. "לקח לו חמש שנים לשכנע אותי לשבת על קורס פייתון חינמי ביוטיוב, ככה התחלתי - וככה התמכרתי. מה'Hello World' הראשון. כשהתרחקתי מהמחשב, האצבעות שלי דגדגו וקראו לי למחשב".

יחד עם זאת, בעקבות נסיבות אישיות, ירדני השהתה את לימודי התכנות בעוד מספר שנים. "כמה חודשים אחר כך, אמי נפטרה מסרטן, בעודי בהריון עם בתי השנייה. ההתאוששות מהאבל, ההריון שהיה כואב, הלידה שהייתה קשה, והאינטנסיביות של טיפול בילדה שנולדה רגישה מאוד - דחקו הכל הצידה ולא נגעתי בקוד יותר משנתיים", היא מספרת. "כשניצן גדלה והסכימה לקבל גם את אביה כדמות שניתן להתנחם, להירדם ולשהות עמה, התחלתי להרגיש שאני נושמת שוב ויחד עם אזורים אחרים באישיות שלי שהתחילו להתעורר, גם הדגדוג באצבעות שקורא לי לקודד התחיל לחזור".

ליאור ירדני | צילום: פרטי

היא למדה בבית ביחד עם פבל קורסים ביודמי (Udemy), יוטיוב וגוגל. "עבדתי לפי פרויקטים. כשחזרתי אחרי ההפסקה הארוכה החלטתי לעבוד על פרויקט משמעותי, לא פרויקט ג'וניור קלאסי. בנינו ממשק משתמש סופר פשוט שמפשט את כל התהליך הכרוך בניהול, הקמה, ניטור ומחיקה של קלאסטרים של קוברנטיס בכל אחת מהספקיות המרכזיות, והפצנו אותו כקוד פתוח".

"באחד הימים, בחודש אפריל 2022, באתי לחברה שלי טלי גליקסמן, כדי לדבר איתה על הקהילה שהיא בדיוק הקימה ולהראות לה את הפרויקט - כדי לקבל פידבק. תוך 3 דקות לדמו היא סוגרת לי את המחשב וכדרכה אומרת לי, 'ליאור, חלאס, את כבר לגמרי שם! לגמרי! תתחילי לשלוח קו"ח ותראי איך חוטפים אותך'.

"לא האמנתי לה, לא שלחתי קו"ח. אבל כן הבנתי שאני יודעת ללמוד לבד ורציתי לחזק גם נשים אחרות שזה אפשרי. אז כתבתי בקהילה פוסט בדיוק על זה, איך אני לומדת לבד, איך כל אחת מאיתנו יכולה ללמוד לבד. בחרתי לכתוב אותו בעברית, בלשון פניה נשית, כדי שכולן ירגישו שאני מדברת אליהן ויתחילו להאמין בעצמן שזה אפשרי. בעקבות הפוסט טלי הזמינה אותי לנהל איתה את הקהילה, וגם ליאל הזמינה אותי להתראיין אצלה לתפקיד מפתחת בק אנד. ואחרי סדרה של ראיונות טכניים התקבלתי".

ירדני מספרת כי היא מקדישה לניהול הקהילה בין שעה לשעה וחצי ביום. "מאוד משמח אותי להיכנס בסוף היום לכל הפוסטים שפורסמו ולראות שנשים קיבלו מענה הולם ומכבד לשאלותיהן, גם בלי מעורבות שלי. בכלל, הסביבה הנשית יוצרת תרבות דיון ותחושה מאוד טובה בקהילה. כשאת מפרסמת פוסט את יודעת שתקבלי מענה איכותי".

מה הטיפ החשוב שלך לחיפוש עבודה? והאם כדאי לעשות עכשיו הסבה?

"אני ממליצה על פרויקט אישי מרשים בכל תחום - גם פרודקט או מנהלת פרויקטים, גם דאטה אנליסטית, מעצבת - ולא סטנדרטי, ולשמור על נוכחות בעלת ערך ברשתות החברתיות. הדברים האלה קריטיים על מנת לבלוט כג'וניורית.

"יחד עם זאת, עכשיו בעיניי זה לא זמן טוב לעזוב עבודה יציבה. גם מי שכבר בעלת ניסיון בהייטק, היום צריכה לחשוב פעמיים לפני שהיא 'מרעננת'. מה שאני ממליצה זה ללמוד לבד, קודם כל להבין מה מעניין אותך, ואחר כך להעמיק את הידע שלך. לחפש מה נקודות ההשקה בין מה שאת עושה היום לבין התפקיד שאת רוצה למצוא בהייטק".

הטיפים של המומחיות למציאת עבודה בהייטק

רוצים לעשות הסבה בהייטק? ריכזנו את הטיפים הבולטים שעלו בפאנל "הכה את המומחה" בהשתתפות רויטל אלעד (Talend Strategy Manager), דניאל בלומנשטיק פטרמן (Chief Of Staff to the CEO) ואסתי יהודה (AVP Product) מחברת אפספלייר.

קורות חיים להייטק חייבים להיות באנגלית, ולהיות בהלימה עם הלינקדאין שלכן. כדאי לסמן כותרות מרכזיות של מה שאתן רוצות שיידעו עליכן, היילייטס, כדי שלא יצטרכו לחפש את זה. קורות החיים לא צריכים להיות יותר מעמוד אחד, "בלי סיפורים". האם צריך גם מכתב מקדים? לרוב לא קוראים אותו, כי אין זמן לזה. בהיעדר ניסיון רלוונטי, ציינו התנדבויות, הדרכה בצופים או מסגרת אחרת או דברים אחרים יוצאי דופן כדי שצוות ה- HR יוכל לקבל עוד מידע עליכן, תעשירו את התמונה שהיא אתן. אם ראיתן חברה שמצאה חן בעיניכן, נסו להגיש קורות חיים דרך אנשים שאתן מכירות, גם אם זה מעגל שני. חפשו בלינקדאין מי עובד בחברה הזאת שאתן מכירות. אם אתן לא מכירות אף אחד, חפשו אנשים שעובדים בחברה ותבקשו מהם להגיש את קורות החיים שלכן. משאבי אנוש יתנו עדיפות לקורות חיים שמוגשים על ידי עובדי החברה, ואם תהיו מתאימות – הם יקבלו בונוס. מעבר לקורס שלמדתן - נסו לייצר לעצמך יתרון יחסי, בעיקר בסקילס, למשל ללמוד שפת תכנות מסוימת. תפנו גם לחברות שאתן פחות מתחברות אליהן כרגע. זכרו: לפעמים אין ברירה אלא להתפשר על דברים מסוימים כמו טייטל, על שכר, על נסיעות ומרחק, ותפקידים פחות מאתגרים בשלב ראשון. תהיו מסוגלות לחיות עם זה לתקופה ושימו את האגו בצד. אחרי שתצברו ניסיון, בעבודה הבאה תוכלו כבר להעלות את השכר באלפי שקלים. חפשו משרות זמניות - החלפה לחופשות לידה למשל. אלו משרות שיותר קשה לאייש. כניסה לחברה יכולה להפוך לא פעם לדבר קבוע ומתפתח. אופציה נוספת היא משרות סטודנטים שאתן יכולות לעבוד בהן בתור ג'וניוריות. אם שאלו שאלות קשות בראיונות, תכתבו אותן לעצמכן ישר אחרי הראיון כדי שלא תשכחו, ותנסו לענות עליהן אחר כך. אם לא עברתן את ראיון – תנסו לקבל פידבק עליו, להבין למה לא. אותנטיות היא שם המשחק – לענות פרפקציוניזם על השאלה "מה התכונה השלילית שלך", זה משהו שמצחיק מנהלות גיוס. אם שואלים אתכן על פרויקט שנכשלתן בו, תספרו עליו, ותדגישו מה למדתן מהכישלון. להתייעץ ולדבר עם כל אחד ואחת שמוכנים לדבר איתנו ולקבל מהם מידע. להיות פרואקטיבית ופעילה. בעשייה . אל תתנצלו על זה שאין לכן ניסיון בהייטק ואל תגיעו לשיחות/ ראיונות מתוך עמדת נחיתות בשל כך. תתכוננו לשיחות ותמפו את החוזקות שלכן. הכינו את הממליצים לשיחה איתם: לכוון אותם לאירוע/פרויקט/ משהו שהיה בעבודה ביחד שיכול לתת אור עליכן. עדיף מנהלים לשעבר, אפשר גם קולגות. בטח לא חברים. יכולים להיות גם מנהלים לא ישירים, כאלה שראו אתכן בפעולה, או שחלקתם עשייה ביחד ומהתפקידים האחרונים. לינקדאין חייב להיות סופר מעודכן. כדאי לכן לכתוב לפחות פעם בחודש משהו בעל ערך שם. זה לא חייב להיות משהו מקצועי, זה יכול אפילו סיפור על התקפי החרדה שלכן ואיך התמודדתן איתן. ראיתן משרה שמעניינת אתכן? תגישו קורות חיים מהר. משרות יכולות להיסגר ולרדת מהרשת תוך יומיים. אם מגייסת מקבל 80-100 קורות חיים, היא תסגור את המשרה. קל יותר להיכנס לסטארטאפים מאשר חברות גדולות וקל יותר לזוז בין התפקידים. הכל יותר גמיש. תוכנות בינה מלאכותית לסריקת קורות חיים - המשתתפות בפאנל ציינו כי הן מכירות, אבל לא עובדות איתן. כדאי לשלוח במסמכי PDF או WORD בהתאם לפורמט שמבקשים.