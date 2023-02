האפליקציה החדשה של מייסדי אינסטגרם, קווין סיסטרום ומייק קריגר, Artifact פתוחה כעת לציבור הרחב. האפליקציה שוחררה בסוף חודש ינואר לרישום מוקדם ורק למי שיש מספר אמריקאי, אך כעת היא פתוחה לכולם ללא צורך ברישום. ארטיפקט היא אפליקציית חדשות, אבל בלי תוכן עצמאי, היא מרכזת כתבות מאתרים מובילים בעולם (באנגלית), ובעזרת בינה מלאכותית יודעת להציג אותם בצורת פיד מתוחכמת ומותאמת אישית אליכם.

אחד הפיצ'רים באפליקציה הוא האפשרות לסנכרן בה את אנשי הקשר שלכם, וליצור סוג של רשת חברתית שבה אפשר לראות איזה כתבות נקראו ע"י החברים שלכם. אתם לא תוכלו לראות מי בדיוק מחבריכם קרא אותה, אבל ליד הכותרת יופיע סמל שמשמעותו היא שהכתבה היא פופולרית בקרבם.

אחד היתרונות של האפליקציה היא האפשרות של הבינה המלאכותית לדעת מה הנושאים שמעניינים אתכם ולא רק הקטגוריות. למשל, אם אתם מתעניינים ב-ChatGPT, הבינה המלאכותית תדע זאת לאחר שקראתם 25 כתבות בנושא, ואז תוכל להציע לכם כתבות בנושא הספציפי הזה ולא רק טכנולוגיה.

It's not a launch without a little sizzle reel Come join us in @ARTIFACT_News ! pic.twitter.com/QrdXctfNl1 — Kevin Systrom (@kevin) February 22, 2023

בסופו של דבר, ארטיפקט תציע אפשרות למשתמשים לשתף ולהגיב על מאמרים באפליקציה. לגרסת הבטא כבר יש פיד Discover של אייטמים שאנשים משתפים. באופן טבעי, משתמשים יכולים לעשות לייק ולהגיב על אותם מאמרים משותפים.

לאפליקציה יש גם תכונת סטטיסטיקה המציגה את הקטגוריות שנקראות בתדירות הגבוהה ביותר, כמו גם את כלי התקשורת שקראתם הכי הרבה. ארטיפקט גם מקבצת כתבות לפי נושאים מוגדרים יותר. בינתיים, ניתן לסמן מתי אתם לא אוהבים מאמר או את כלי התקשורת שפרסם אותו, והאפליקציה תראה לכם פחות מזה. אפשר לחסום גם מפרסמים.

האפליקציה עוד תעבור שינויים בעתיד, ובהתחשב בכך שנבנתה ע"י מייסדים של אינסטגרם, אפשר לנחש שתוכן ויזואלי ייכנס גם לשם.

הבעיה הגדולה של ארטיפקט היא יצירת בועה תקשורתית, שכבר קיימת גם ככה אצל משתמשים. בשימוש מתקדם הבינה המלאכותית תדע לתת לכם לקרוא רק את הכתבות שאתם אוהבים, שזה דבר נחמד בתיאוריה, אבל מצד שני מנתק את המשתמש מהמציאות המורכבת שאנחנו חיים בה. צילום מסך מתוך אפליקציית ארטיפקט | צילום: צילום מסך

בינתיים לא ניתן למצוא כתבות בעברית, אך סביר להניח שכמו גוגל דיסקבר, גם האלגוריתם של ארטיפקט ידע בסופו של דבר לסרוק כלי תקשורת בישראל, ולהציע לנו את הכתבות שאנחנו רוצים לקרוא.

"כשבנינו את אינסטגרם, האייפון 4 בדיוק הושק, וכל כך התרגשנו ממהירות העיבוד וגם מהמצלמה שהיא מספיק טובה. זו הייתה נקודת שבירה... במקרה התבלטנו כי היו לנו כמה תכונות שמבדילות ותזמנו את זה נכון", אומר סיסטרום. "אנחנו בהחלט מהמרים על התזה הזו עם ארטיפקט - כלומר שהטכנולוגיה שונה".

עבור ארטיפקט, התכונות המבדילות לא יהיו רק טכנולוגיית למידת המכונה, אלא גם התכונות החברתיות שנבנו על ידי המייסדים שבנו את אחת האפליקציות החברתיות הפופולריות ביותר עד כה, כמו גם כלים להתאמה אישית שנועדו לעזור לשפר את החוויה עם אפשרויות משוב.

Quick random thing that might be interesting. I’ve been playing with the new Artifact app from the makers of Instagram. It’s in principle a news recommendation app and reader apparently built on AI. It’s actually pretty great. https://t.co/58558DnWv0 — Tom Coates (@tomcoates) February 22, 2023

כיום, ארטיפקט מציגה חדשות מאתרים שנבחרו בקפידה ובאיכות גבוהה יותר בקטגוריות העומדות בקריטריונים מסוימים לגבי יושרה - כמו תהליך בדיקת העובדות ושקיפות סביב המימון, יחד עם גורמים אחרים. זה אומר שהם לא בהכרח אתרים שנוטים לימין או לשמאל, מציינת החברה. בנוסף, כשאתם צוללים לנושא, הקוראים מקבלים מגוון של כותרות על אותו נושא במאמץ לפוצץ כל מה שנקרא "בועות סינון" ולהציג נקודת מבט רחבה יותר.

ככל שמשתמשים יותר באפליקציה, היא לומדת אילו חדשות מעניינות אתכם, על ידי שקלול קליקים, זמן שהייה, זמן קריאה וסימנים אחרים, כמו האם שיתפתם את הפיד עם חברים ועוד. עם הזמן, העדכונים החברתיים יצוצו וארטיפקט לא רק יתאים אישית חדשות ויספק את תחומי העניין שלכם, אלא גם יספק מקום לדון בנושאים האלה.

Artifact is now open to everyone! There is no waitlist or phone number required. The new version of the app also includes features to see what’s popular in your network, visualize your reading history, and give feedback on articles you don’t like. https://t.co/iryoVrO0RU — ARTIFACT (@ARTIFACT_News) February 22, 2023

שימוש

ברגע שתפתחו את האפליקציה, תצטרכו לבחור 10 נושאים מתוך רשימה שנבחרה מראש שמעניינת אתכם. לאחר מכן ייווצר לכם סוג של פיד עם המלצות לכתבות בנושאים האלה. בתוך אותו הפיד תמצאו גם קטגוריה של כתבות מרכזיות, או בעצם מה חשוב בחדשות לפי האפילקציה, שהן לא חלק מהאלגוריתם הבנוי סביבכם.

חלק מהכתבות יופיעו עם תמונה גדולה יותר וחלק רק ככותרת, ככל הנראה לפי ההתאמה אליכם. בנוסף תוכלו לפתוח לשוניות בחלק העליון לפי אותם נושאים שבחרתם ותגלו פידים ספציפיים בנושא, למשל אם בחרתם גאדג'טים הוא יראה לכם פיד ספציפי רק בנושא. צילום מסך מתוך אפליקציית ארטיפקט | צילום: צילום מסך

בחלק התחתון יש לכם אפשרות לפתוח פיד שהוא רק לכותרות המרכזיות, ומתעדכן בכל פעם שתפתחו את האפליקציה או תנסו לרענן אותה, ממש כמו אינסטגרם.

הלשונית האחרונה בחלק התחתון היא הפרופיל שלכם. שם תוכלו לעדכן את מספר הטלפון שלכם, מה שעובד כרגע עם מספרים אמריקאים בלבד, לקבל נתונים על הרגלי הקריאה שלכם, להגיע לקטגוריית הכתבות השמורות שלכם ועוד.