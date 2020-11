בחירות בארה"ב | צילום: shutterstock

בתום חמישה ימים מותחים במיוחד, רשתות החדשות האמריקניות הכריזו אמש (שבת) על זהות המנצח בבחירות: המועמד הדמוקרטי, סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, יהיה הנשיא ה-46 של ארצות הברית.

בשעה שהמוני אמריקנים יצאו לחגוג את זכייתו של ביידן (ואת תבוסתו של טראמפ) ורבים ממנהיגי העולם התקשרו לברכו, גם דף האינסטגרם שלו זכה לתשומת לב מוגברת: תוך 12 שעות נוספו לו שני מיליון עוקבים, כך שמניינם עומד כעת על 11.2 מיליון.

ומה קרה בטוויטר של הנשיא הנבחר? ב-6 בנובמבר היו לו 14 מיליון עוקבים, ותוך שלושה ימים נוספו להם כמעט שלושה מיליון. גם סגנית הנשיא הנבחרת, קמלה האריס, זינקה מ-7.85 מיליון עוקבים ב-6 בנובמבר ל-10.2 מיליון עוקבים בבוקר ה-8 בנובמבר.

A nation united.



A nation strengthened.



A nation healed.



The United States of America. — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

ביידן אמנם הביס את טראמפ גם במספר הקולות וגם באלקטורים שצבר, אך בכל הנוגע לרשתות החברתיות הוא המפסיד: הנשיא טראמפ מתפאר בלא פחות מ-24 מיליון עוקבים באינסטגרם ולא פחות מ-88.8 מיליון עוקבים בטוויטר, אותו הוא הפך לאמצעי התקשורת המוביל שלו בארבע השנים האחרונות.

"לוזר"? הנשיא ה-45, דונלד ג'יי טראמפ

הטוויטר של מפקד הכוחות המזוינים אף פעם לא נודע בתור האאוטלט הממלכתי ביותר – אך נראה שעם סגירת הקלפיות כלו כל הקיצים עבור הנשיא המכהן. בימים האחרונים פרסם טראמפ עשרות ציוצים בהם הוא סירב להכיר בתוצאות וטען פעם אחר פעם שההצבעה בדואר היא קנוניה דמוקרטית.

בטוויטר ובפייסבוק לא נותרו אדישים וסימנו פעם אחר פעם את דבריו: משתמשי טוויטר נאלצו לתת את הסכמתם כדי לקרוא את הציוצים שהפצתם הוגבלה, ובפוסטים בפייסבוק נוספה תווית שמפנה את המשתמשים למידע מהימן על הבחירות ותוצאותיהן.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

הנשיא טראמפ המשיך לצייץ גם אחרי ההכרזה על ביידן כמנצח: "ניצחתי את הבחירות ובפער גדול!", כתב לפני 17 שעות באותיות גדולות. בהמשך הערב הוסיף: "71,000,000 קולות חוקיים. הכי הרבה אי פעם עבור נשיא מכהן! המשקיפים לא הורשו לצפות בספירה. אני ניצחתי בבחירות, קיבלתי 71 מיליון קולות חוקיים. דברים רעים קרו והמשקיפים שלנו לא הורשו לצפות בהם. מעולם לא קרה קודם לכן. מיליוני טפסי הצבעה בדואר נשלחו למצביעים שמעולם לא ביקשו אותם!", כתב באותיות גדולות.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

הגולשים, כמובן, לא איחרו להגיב: בשעות שמאז ההכרזה, כל מי שמחפש בטוויטר את המילה “loser” תחת התגית "אנשים" (People), מקבל את הפרופיל של הנשיא טראמפ בתוצאה הראשונה. בטוויטר הסבירו שהתוצאות אוטומטיות ומתבססות על תוצאות המשתמשים. "אם אנשים מתייגים חשבון לצד מינוחים מסויימים, האלגוריתם יכול לקשר וליצור ביניהם אסוציאציה. האסוציאציות הללו הן זמניות ומשתנות בהתאם לציוצים של המשתמשים".

זה מה שמקבלים כשמחפשים בטוויטר "לוזר" | צילום: צילום מסך, NEXTER

עם עזיבתו של טראמפ את הבית הלבן ב-20 בינואר, ייתכן שטוויטר תנקוט צעדים חמורים יותר נגדו: בחצי השנה האחרונה הוא הפר פעם אחר פעם את כללי הקהילה של הרשת החברתית, כשפרסם מידע מוטעה על הקורונה והפריע לקיום התהליך הדמוקרטי. עד כה, טראמפ זכה להגנה משולשת מפני חסימה אפשרית: החשבון שלו הוא חשבון מאומת עם וי כחול; יש לו יותר מ-100,000 עוקבים; ומעל הכל, מדובר בחשבון של נשיא ארצות הברית. אלא שטוויטר חסמה בעבר פוליטיקאים ומפיצי תיאוריות קונספירציה שענו על שני התנאים הראשונים, כמו אלכס ג'ונס, אחד מהקונספירטורים הבולטים ביותר בארצות הברית.