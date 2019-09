שלוש חיילות ושלושה חיילים רקדו ליד המזרקה בכיכר דיזנגוף בתל אביב, פתחו מטריות והתיישבו על כסאות. סרטון המחווה הזה לחברים, 15 שניות אורכו, עלה לחשבון הטוויטר הרשמי של צה"ל, לכבוד 25 שנים לשידור הפרק הראשון של חברים.

"החיילים שלנו לא הצליחו לחשוב על דרך טובה יותר לחגוג 25 שנות חברים מאשר לחגוג עם... חברים 3>", נכתב בתיאור הסרטון, שקרא בסוף לשתף אותו עם החברים שלכם. הסרטון קיבל אלפי פיברוטים וציוצים מחדש בטוויטר. אלא שהתגובות אליו היו פחות לבביות מהמחווה של החיילים, ורבות מהן יצאו נגד צה"ל באופן קשה -ומכנות את החיילים רוצחים ופושעי מלחמה. צה"ל לא הסיר את הסרטון ולא הגיב בטוויטר למגיבים שיצאו נגדו.

F•R•I•E•N•D•S



Our soldiers couldn’t think of a better way to celebrate #Friends25 than celebrating...with friends pic.twitter.com/kYsTjAoAAH — Israel Defense Forces (@IDF) September 22, 2019

"אני לא מעריץ גדול של חברים", הגיב צעקן הגיליוטינה, "אבל אני לא זוכר שהם ביצעו פשעי מלחמה".

Now I’m not a huge Friends fan but I don’t remember them committing war crimes — The Guillotine Shouter (@guillotineshout) September 23, 2019

"הפרק האהוב עלי הוא כאשר צ'נדלר משתמש בזרחן לבן נגד ילדים" כתב סיידי.

my favorite episode is when chandler uses white phosphorus on children — Sadie. (@deadsadie) September 23, 2019

מגיב בשם "חבר פאנל המוות של אובמה-קייר" פשוט צייץ אימוג'י מקיאים.

pic.twitter.com/nj9xGZJPR3 — obamacare deathpanel member (@bonobomindset) September 22, 2019

"מחיאות הכפיים הן הצליל של פצצות נופלות על ילדים תמימים", כתב ג'קסון.

the clapping is the sound of a bombing run over innocent children — jackson (@jacksonelhage_) September 23, 2019

סילואקה כתב "הפרק עם הטיהור האתני"

the one with ethnic cleansing — sealoace (@sealoace) September 22, 2019

צ'לסטון מת' גייטור צייץ בתגובה "הפרק שבו מוניקה מצווה על התקפה אווירית נגד ילדים שמשחקים כדורגל"

The One Where Monica Orders an Airstrike on Kids Playing Soccer — Charleston Meth Gator (@TREASON_DEM) September 22, 2019

מגיב בשם "קו השיער של ביל מאהר", צייץ "הפרק שבו רוס יורה בחובש ומצלם את עצמו צוחק על זה".

The One Where Ross Shoots A Medic And Laughs About It On Tape — Bill Maher's Hairline (@JeffandWill) September 22, 2019

"לא, אתה לא בסדר רוס", צייץ רפאל, "הרדע ירית באחות בראש ברובה צלפים"

No you're not OK, Ross, you shot a nurse in the head with a sniper rifle. pic.twitter.com/L7v6pBzSOO — rafael (@rafaelshimunov) September 23, 2019

מגיב בשם "נייט סילבר הוא נוכל" כתב "רוצחים עם מוזיקה חמודה הם עדיין רוצחים".