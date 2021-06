"הטריליונר הראשון": כריס וויליאמסון, סטודנט לסיעוד מארה"ב, התעורר בשלישי בשבוע שעבר וגילה ש-20 הדולר שהשקיע במטבע הקריפטו Rocket Bunny התנפחו ליותר מטריליון דולר – בגלל באג באפליקציה.

if I’m not invited to the #coinbase Christmas party this year I’m going to be ticked off. I think I’m being a pretty good sport about this considering y’all got my account looking like Elon Musk. @coinbase @CoinbaseSupport @RocketBunny2021 @elonmusk pic.twitter.com/5KuqVXir4r — Christopher Williamson (@Christo44044658) June 17, 2021

"התעוררתי בתשע בבוקר, ועקבתי אחרי הקריפטו שלי כפי שאני עושה מדי יום", הוא אמר בראיון לרשת הטלוויזיה האמריקנית FOX 5 במהלך סוף השבוע. כשהתחבר לאפליקציה קוין בייס (Coinbase), הוא נדהם לגלות שהסכום הפעוט שהשקיע "נסק" ל-1,189,313,417,915.16 דולר.

"אמרתי לעצמי 'אין מצב, אני ישן', ואז הסתכלתי שוב על המסך – ופשוט נפלתי מהמיטה", הוא נזכר. לדבריו, הוא התקשר מיד לחבר כדי לשתף אותו בחדשות המדהימות – וגם כדי להבין איך להתקדם הלאה. "אמרתי לו 'אחי, אני צריך שתסביר לי עכשיו איך למכור את זה', והוא ענה לי: 'כריס, משהו לא בסדר'".

וויליאמסון ניסה להעביר את הכסף לארנק דיגיטלי אחר, וגילה שווי נמוך בהרבה. לכן, הצעד הבא היה ליצור קשר עם התמיכה של פלטפורמת קוין בייס, שם מסרו לו כי "יבדקו את המקרה", ועם רוקט באני – שהתעלמו ממנו לחלוטין. בסופו של דבר חזרו אליו נציגי האפליקציה, ואישרו את הנורא מכל: זו הייתה טעות באפליקציה ותו לא.

באופן משעשע, היתרה הוסיפה לעלות בזמן שהוא המתין לתיקון והגיעה לכ-1.4 טריליון. "אם אני לא מוזמן למסיבת חג המולד של קוין בייס, אני אתעצבן ממש", הוא צייץ בטוויטר – ואחר כך גם שיתף התכתבויות משעשעות עם נציגי התמיכה של אפליקציית ההשקעות. "אני עכשיו מריץ בדיחות עם החברים שלי בקוין בייס. באחד המיילים כתבתי להם שאני צריך שהם יגידו לי מה קורה, כי הזמנתי יאכטה ענקית בצורה של פינגווין".

I’m gonna need someone to explain what the heck is going on and then write me a check. I got a mega yacht shaped like a penguin on standby. #cryptotrillionaire @RocketBunny2021 @coinbase @CoinbaseSupport @CoinbasePro pic.twitter.com/dyxKvx11WS — Christopher Williamson (@Christo44044658) June 16, 2021

וויליאמסון אמנם טען שהחשבון שלו ננעל, ובקוין בייס הבהירו כי החשבון שלו תקין והוא יכול לבצע בו פעולות – אך זה לא כל כך משנה: בסופו של דבר, "רוקט באני" הוא מטבע קריפטוגרפי זניח מאוד, עם שווי של 0.000000000046 דולר למטבע אחד.