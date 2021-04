בקיץ שעבר, אי אז בין הסגר הראשון לשני, מייסד ומנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג תועד גולש בהוואי כשעל פניו מרוחה כמות מטורללת של קרם הגנה. תוך שעות ספורות, הרשת השתוללה והתמלאה בממים מצחיקים במיוחד על אחד האנשים המשפיעים ביותר בחיינו. כעת הוא שובר שתיקה – ומסביר למה הוא מרח כמות מוגזמת בכוונה.

בשידור אינסטגרם לייב שערך השבוע (שני) עם מנכ"ל אינסטגרם אדם מוסרי, צוקרברג סיפר שהבחין בצלמי פפראצי ורצה להתחמק מהם. "אמרתי 'אוי, אני לא רוצה שהם יזהו אותי, אז אני אמרח מלא קרם הגנה'. זה התנקם בי".

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz — Brent Peabody (@brent_peabody) July 19, 2020

למקרה שתהיתם, צוקרברג מודע לכך שיש לו עור חיוור במיוחד, כך שהוא נשרף במהירות אם הוא נחשף לשמש במקומות כמו הוואי. מדובר, עבורו, בצעד חיוני לשמירה על הבריאות. "אם מישהו רוצה לפרסם על זה מם, זה מגניב. שמחתי לספק לאינטרנט חומר טוב לצחוקים".

google photos of mark zuckerberg over the years and you can see the human leave his body year by year pic.twitter.com/qXbQG15RNa — Sana Saeed (@SanaSaeed) July 19, 2020

למרות שמדובר בתקרית די משעשעת, כדאי לזכור את הסיפור האמיתי מאחורי שהותו של צוקרברג באי קאוואי השייך למדינת הוואי. לפי פורבס, האיש שעומד בראש אימפריית הסושיאל קנה בשנת 2014 נכס באי, ושילם 100 מיליון דולר עבור 3,000 דונים. למעשה, בשנת 2016 הוא עורר את חמת התושבים כשבנה חובה מסביב לנכס וחבר למשפחה מקומית כדי לתבוע את הנכסים המקיפים אותו.

Can't stop looking at this picture of Mark Zuckerberg surfing pic.twitter.com/hnQ4hzBkMg — Keir (@Kingkeir) July 20, 2020

מסע הרכישות לא עצר שם: בשנת 2017 רכש נכס נוסף עבור 45 מיליון דולר, ובכך המשיך לדחוק החוצה את תושבי האי. ביולי 2020, כשבועיים לפני תקרית קרם ההגנה, נפתחה עצומה באתר change.org הקוראת לעצור את ה"קולוניאליזם של מארק צוקרברג", ועד כה היא גרפה יותר ממיליון חתימות.