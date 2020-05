לפני כשבוע, גולשת בפייסבוק העלתה תמונה לרשת החברתית של מה שנראה כמו מאות פלמינגו הפוקדים את תעלות ונציה. "ונציה בהסגר!!", כתבה על התמונה, ומאז הפוסט שותף כמעט 20,000 פעמים.

רוב הגולשים הביעו תדהמה נוכח התמונה והיא עברה הלאה גם ברשתות החברתיות האחרות. אבל די במבט אחד כדי להבין שמדובר בפוטושופ ועוד מהסוג הלא מתאמץ במיוחד. אז למה בכל זאת כל כך הרבה גולשים האמינו למה שראו ושיתפו הלאה את התמונה, תוך כדי שהם מטעים רבים אחרים ומפיצים פייק ניוז מיותר?

ובכן, מתברר שלפייק ניוז הזה יש גרעין של אמת, רק שהוא לא נמצא בונציה: לפני כשלושה שבועות, תמונות הגיעו ממובאי ובהן נראו כ-150,000 עופות פלמינגו על רקע גורדי השחקים של העיר. התיעוד המדהים הזה עלה גם כן לרשתות החברתיות, מה שכנראה גרם לאלפים להאמין שלא מופרך שאותו הדבר קורה גם בונציה.

Flamingos have taken over Mumbai.



They're showing up in unusually high numbers as they migrate during lockdown, turning lakes pink: "The air is much cleaner, there is no pollution." pic.twitter.com/krYHgzlKF0 — AJ+ (@ajplus) May 2, 2020

150K flamingos have taken over Mumbai while city is in lockdown.

(Yes, those little dots are all flamingos). pic.twitter.com/0iFwU6twYp — ian bremmer (@ianbremmer) May 1, 2020

More than 150,000 flamingos have flocked to Mumbai during India's coronavirus lockdown – and now they're painting the waters pink https://t.co/KRJAcpDUjp pic.twitter.com/E1Weq9Y2aa — CBS News (@CBSNews) April 30, 2020

אז מה מקור התמונה שהפכה לוויראלית ברשת? מי שאחראית לכך היא מעצבת גרפית בשם כריסטינה מאקיבה. היא העלתה את התמונה לאינסטגרם שלה ב-24.4 ואף כתבה במפורש שזו אומנות. עם זאת, היא גם כתבה בתיאור "כשאנשים נשארים בבתים, העיר מתמלאת בתושבים אחרים" - מה שיצר את הבלבול.

התמונה הזו הפכה ויראלית בעצמה עם יותר מ-27,000 לייקים. אפשר לראות כבר בתגובות לתמונה שגולשים מתקשים להבין שמדובר בעבודה דיגיטלית. "זה באמת קרה? אלוהים אדירים", כתב גולש בשם ג'יימס. "זה אמיתי?", שאלה גולשת אחרת. עוד יותר מ-200 גולשים הגיבו לתמונה ואלו שהאמינו שמדובר בתיעוד אמתי, הפיצו אותה ברחבי הרשת עם תיאור מוטעה - וכך נוצר לו פייק ניוז בקלות ולגמרי בטעות.