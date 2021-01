זוכרים את התמונות של נתניהו מתחסן ואת התגובות על הזרוע השרירית שלו? עוד לא ראיתם כלום: ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס קיבל אמש (שני) את המנה השנייה של החיסון של פייזר, אך במקום להפשיל שרוול כמו כולנו, הוא החליט לפתוח את החולצה המכופתרת שלו לחלוטין. התוצאה: תמונה שעשויה לשבור את הרשת ולהפוך לויראלית.

We need to talk about the Greek PM’s vaccine pose @kmitsotakis pic.twitter.com/QfOKxFxsPM — Dino Sofos (@dinosofos) January 18, 2021

"אנחנו צריכים לדבר על פוזת ההתחסנות של ראש ממשלת יוון", כתב בטוויטר דינו סופוס, עורך ומגיש פודקאסטים בתאגיד החדשות BBC, בשרשור בטוויטר שעלה אתמול וזכה לכמעט 8,000 לייקים. בהמשך השרשור פרסם העיתונאי תמונות נוספות של ראש ממשלת יוון בבגד ים, לצד תמונה שבה הוא התייחס לשרשרת על צווארו. "בתור יווני אורתודוכסי, אני מתאר לעצמי שזה הצלב שלו. הוא אף פעם לא מסיר אותו".

LAAAAAAAAYYYDIIIIIIIIIEEESSS pic.twitter.com/Ctp5HFiODP — Dino Sofos (@dinosofos) January 18, 2021

הגולשים לחלוטין לא נותרו אדישים, עם מאות תגובות, כשחלקן מחפיצות את המנהיג היווני שמתנשא לגובה של 1.89 מטרים או לועגות למנהיגים אחרים עם מבנה גוף מרשים פחות, ואחרות מדגישות שהפוזה של מיצוטאקיס מכוונת. "אני חושבת שאנחנו יכולים לסמוך על מרקל שלא תלך בעקבותיו, אבל מקרון עשוי להיות מעניין. נשיאים וראשי ממשלה שמקבלים חיסון זה בהחלט רעיון ללוח שנה", כתבה אחת המגיבות. "בבקשה אלוהים, אל תראו את זה לרחוב דאונינג 10", כתבה גאבי הינסליף, בעלת טור בעיתון הנחשב "גרדיאן", בהתייחס לראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון.

Lots of chat about Kyriakos' leather thong pendant. As a Greek Orthodox man, I imagine it's his crucifix. He never takes it off. pic.twitter.com/vGDKbznYVb — Dino Sofos (@dinosofos) January 18, 2021

מיצוטאקיס בן ה-52, בוגר אוניברסיטאות הרווארד וסטנפורד בארה"ב, הוא בנו של ראש הממשלה לשעבר קונסטין מיצוטאקיס, ששלט ביוון בתחילת שנות התשעים. הוא נבחר לתפקידו אחרי הבחירות שנערכו במדינה ביולי 2019, ומוביל מדיניות שמרנית ופרו-אירופאית.

עד חודש אוגוסט הצליחה יוון לשמור על נתוני תחלואה נמוכים במיוחד, אך פתיחת המדינה לתיירות הובילה לעלייה חדה ששיאה בחודש נובמבר, עם כ-3,000 חולים חדשים מדי יום. בעקבותיה נכנסה המדינה לסגר. מאז ירדו נתוני התחלואה שוב, כשבסך הכל נרשמו ביוון כמעט 150 אלף חולים ומתו 5,488 בני אדם מאז פרוץ המגפה.

מיצוטאקיס ברגע ממלכתי יותר | צילום: Alexandros Michailidis/shutterstock

מבצע החיסונים במדינה החל בחודש שעבר, במקביל ליתר מדינות האיחוד. עד כה חוסנו יותר מ-75 אלף עובדי מערכת הבריאות, כשמבצע החיסונים לבני 85 ומעלה החל בשבוע שעבר. לפי מיצוטאקיס, שהשתתף השבוע בשיחת ועידה עם ראש הממשלה נתניהו וקאנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ, עד חודש מרץ תחסן יוון שני מיליון בני אדם, מתוך 11 מיליון תושביה.