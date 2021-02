החגיגה נגמרת? המיליארדר ויזם העל אילון מאסק, שהצליח לטלטל משקיעים וגרם לתנודות משמעותיות בבורסה בעזרת הציוצים שלו, הודיע היום (שלישי) שהוא לוקח הפסקה מטוויטר. "מתנתק לזמן מה", כתב מנכ"ל טסלה ל-44.8 מיליון העוקבים שלו. לא ברור מדוע הוא החליט לעשות זאת והאם הוא אכן מתכוון לכך, אך הציוץ צבר בינתיים 250 אלף לייקים ויותר מ-30 אלף תגובות.

Off Twitter for a while — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021

רק אתמול צייץ המיליארדר שביטקוין "זה דבר טוב" וגרם לעלייה בערך המטבע, וב-26 בינואר היה זה אתר האינטרנט למכירת עבודות יד esty שמנייתו זינקה בעשרה אחוזים בעקבות הציוץ "אני די אוהב את etsy". ממש באותו יום הוא הוסיף שמן למדורה של קמעונאית הגיימינג GameStock, כשצייץ את המילה "Gamestonk" עם קישור לאתר הפורומים רדיט והוביל לזינוק נוסף בערך המנייה של החברה הכושלת. וזה ממש לא נגמר כאן: בתחילת חודש ינואר התערב המיליארדר גם בסערת הפרטיות של וואטסאפ, כשצייץ את צד המילים "Use Signal" והוביל לקריסת מערך שליחת קודי האימות של האפליקציה האלטרנטיבית.

הציוצים של מאסק לא תמיד גורמים למניות לעלות. בסדרת ציוצים מוזרה במיוחד במאי 2020 ריסק המיליארדר את מניית טסלה ב-10 אחוזים, אחרי שהצהיר שמכר את כל הרכוש שלו ("לא צריך כסף, מקדיש את חיי למאדים ולכדור הארץ") וטען כי "מחיר מניית טסלה גבוה מדי". התוצאה הייתה מחיקתם של 14 מיליארד דולר משווי החברה והקטנת החלק שלו ב-3 מיליארד. אגב, בשנת 2019 הוא נאלץ לחתום על הסכם שבמסגרתו נאסר עליו לפרסם נתונים כלכליים על טסלה ללא אישור המשפטנים של החברה.

Don’t need the cash. Devoting myself to Mars and Earth. Possession just weigh you down. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

גם אם מאסק אכן רציני ולא סתם נתקף שעמום, כדאי לקחת את הציוץ הזה בערבון מוגבל. בחודש יוני האחרון הצהיר האיש השני בעושרו בעולם שהוא לוקח הפסקה רק כדי לחזור יומיים אחר כך, ובשנת 2019 הוא חזר לצייץ שלושה ימים אחרי שהכריז על פרישתו.