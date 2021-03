קמעונאית הענק אמזון בדרך כלל עולה לכותרות בעקבות תנאי ההעסקה הידועים לשמצה, וגם בעקבות הצעדים האנטי-תחרותיים שהביאו את מייסדה ג'ף בזוס לשימוע בקונגרס. ביממה האחרונה פרצה סערה מסוג אחר: משתמשים טענו שהלוגו החדש של האפליקציה מזכיר את הצורר אדולף היטלר.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u — alex hern (@alexhern) March 1, 2021

הלוגו החדש נכנס לשימוש מסגרת מתיחת הפנים שאמזון ערכה לאפליקציה: העגלה המפורסמת באייקון הוחלפה בקרטון עם החץ המוכר של החברה, כשבראש האריזה נייר הדבקה בצבע כחול. הצורה המשוננת של נייר ההדבקה הזכירה לחלק מהגולשים את השפם המפורסם של היטלר – והם כמובן העירו על כך בהמוניהם ברשתות החברתיות.

כדי להרגיע את הרוחות, אמזון נאלצה להחליפו בנייר הדבקה עם קיפול. "אמזון תמיד בוחנת דרכים חדשות לספק את לקוחותיה", אמר דובר מטעם החברה. "עיצבנו את הלוגו החדש כדי לשחזר את תחושות הציפייה, ההתרגשות והאושר שלקוחותינו חווים כשהחבילה שלהם מונחת על מפתן ביתם", הוסיף.

אמזון היא לא החברה היחידה שעולה לכותרות בעקבות צעדים עיצוביים שנויים במחלוקת. לפני כשנתיים סערו הגולשים מהלוגו של פלטפורמת הצ'אטים הארגוניים Slack, כשלטענתם הוא הזכיר "צלב קרס שבנוי מאיברי מין זכריים".