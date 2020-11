Twins make £200k a year from video games

It goes to show if you Put in the Hard work dedication and be persistent this is what you can achieve. pic.twitter.com/745kIrVADr — Grit Your Teeth Gaming (@Grit_Gaming20) November 15, 2020

בזמן שרובנו מבלים את גיל 20 במוצבים נידחים, התאומים הזהים הבריטים בן ומאט הורטון הצליחו לעשות את הבלתי ייאמן: לכסות את המשכנתא של ההורים שלהם בעזרת הכסף שהרוויחו מפיתוח משחקי מחשב – ולהישאר עם עודף. למרות ששניהם נשרו מבית הספר בגיל 16, כיום כל אחד מהם מרוויח יותר מ-100 אלף פאונד בשנה, שהם יותר מ-400 אלף שקלים.

את הקריירה המשגשגת שלהם הם התחילו בגיל 13 כשפיתחו את המשחק הראשון שלהם. הוא היה חינמי לחלוטין ופשוט למדי: נסיעה בין אטרקציות שונות שמזכירות סרטי דיסני. העסק צמח משם, כשהם החלו לגבות 5 פאונד עבור אקסטרות כמו טיסה בעולם הוירטואלי שייצרו. כשהכסף החל לזרום לחשבון שלהם, אביהם מארק, עובד מועצה, היה "מופתע ומודאג מאוד": אם קודם לכן הם קיבלו דמי כיס של פאונד בלבד בשבוע, פתאום היו להם 600 פאונד בחשבון. "כשהראתי לאבא שלי שהרווחנו 600 פאונד, הוא חשב שאנחנו סוחרים בסמים. הוא היה כל כך מופתע", העיד מאט.

כמו ילדים רבים בדורם, גם הם נהגו לשחק אחר הצהריים בפלייסטיישן ובמשחקי פלאש פשוטים יחסית; גורלם השתנה כשהם גילו את פלטפורמת פיתוח המשחקים Roblox, שמאפשרת לגולשים ליצור משחקים בעצמם. "זה פתח לנו גישה ליצירות של מאות אנשים. בהתחלה רק שיחקנו בהן, ובחג המולד בשנת 2013 התחלנו להתנסות בעצמנו ביצירת משחקים". עם השנים מאט השחיז את כישורי עריכת הוידאו שלו, ובן בחר להתמקד בלימודי תכנות ו-UI. הפרויקט הבא שלהם כבר היה The Last Guest, שהניב להם 67 אלף פאונד תוך שנה.

בימים אלה הרפרטואר שלהם כולל 20 משחקים ב-Roblox, שצברו כבר יותר מ-100 מיליון ביקורים. כצפוי, זינוק משמעותי בפופולריות שלהם נרשם בימי הסגר: "הצפיות בסרטונים הוכפלו והאנגייג'מנט (מעורבות) של המשחקים גם עלתה ב-30 עד 40 אחוזים", העיד מאט. בן הוסיף: "זה מדהים ומרגש שכל כך הרבה אנשים משחקים במשחקים שלנו".

התאומים הזהים חיים ועובדים ביחד בווסט סאסקס, אבל מקווים לעבור בקרוב ללוס אנג'לס. בינתיים הם מצליחים לסייע למשפחתם: מעבר לחיסול המשכנתא, הם מימנו טיול משפחתי לפלורידה – ומשלמים כעת עבור הלימודים הגבוהים של אחותם רבקה ושל אחיהם אדוארד. "עשינו את כל הדברים האלה כי באמת נהנינו מהם. יש לנו המון מזל".