TW ⚠️ su!c!de / gore



theres a video of #ronniemcnutt going round where he k!lls himself on facebook live with a gun. the video shows him shooting himself in the mouth and you can see his face, this is what the man in the video looks like. if u see this image, scroll past pic.twitter.com/Nj9NQNqKEz — S.W.Zakiri (@safaevixx) September 7, 2020

ביום ראשון בערב החל להסתובב בטיקטוק סרטון גרפי במיוחד שבו אדם נוטל את חייו באמצעות רובה. הקליפ, שהפך לויראלי למורת רוחם של מרבית משתמשי טיקטוק, נפתח בתיעוד של גבר אפור-זקן יושב לשולחנו. ההמשך קודר במיוחד.

אותו האיש הוא רוני מקנאט, בן 33 ממיסיסיפי, שתיעד את עצמו שם קץ לחייו בשידור חי בפייסבוק ב-31 באוגוסט. הסרטון הוסר מפייסבוק כבר ביום שבו פורסם, אך הוא מצא מאז את דרכו לרשת הטיקטוק - והוא מתפשט ללא מעצורים. גולשים רבים כבר נחשפו אליו בטעות דרך הלשונית For You, שמציעה סרטונים באופן פרסונלי לפי היסטוריית הצפייה והלייקים של המשתמשים, אך גם מציגה טרנדים וסרטונים ויראליים במיוחד.

הרשת החברתית הסינית נמצאת כעת במלחמה אבודה: היא מנסה להסיר את כל הסרטונים בהתאם לדיווחי המשתמשים, אך אותו הסרטון צץ בכל פעם מחדש. בינתיים, קהילת טיקטוק מנסה לשלוט בסיטואציה, כשמשתמשים מפיצים ביניהם אזהרות צפייה: ״גלשתי בטיקטוק ולפתע היה סרטון של אדם שהורג את עצמו עם מכונת ירייה. אני מזהירה אתכם ברצינות, אל תצפו בזה, אל תחפשו את זה, כי זה מבעית. תיזהרו, אלוהים ישמור, אני רועדת״, כתבה אחת המשתמשות.

Is anyone else’s FYP full of videos warning people on TikTok of a graphic video going around? Said video seems to have gone around 4chan a few days ago and I guess has made its way to TikTok. I haven’t seen it on TikTok, but I’m seeing a flood of these types of warning videos. pic.twitter.com/hZPQQg1tXd — julia alexander (@loudmouthjulia) September 7, 2020

מדובר באחת מהבעיות הגדולות ברשת החברתית, שנכשלת באופן קבוע במידור התכנים שמסתובבים והופכים לויראליים בפלטפורמה. רק בחודש שעבר סיפרנו לכם ב-NEXTER על הקרבות בין כנופיות שהגיעו לטיקטוק, ועל משתמשים שמציגים את עצמם כקורבנות שואה כחלק מתופעה שנקראת ״פורנו טראומה״. ״הרשת שלנו מאתרת ומתייגת באופן אוטומטי סרטונים שעוברים על המדיניות שלנו ומציגים, מהללים או מקדמים התאבדות״, אמר דובר מטעם החברה בתגובה למקרה. ״אנחנו חוסמים את החשבונות שמנסים להעלות את הקליפ, ואנחנו מודים למשתמשים שלנו שדיווחו על התוכן והזהירו אחרים מפני צפייה ושיתוף בכל פלטפורמה שהיא, מתוך כבוד לאדם ולבני משפחתו״.

על אף התוכן הקשה שמסתובב ברשת, בטיקטוק משוכנעים שלרשת יש השפעה חיובית על משתמשיה: ״טיקטוק היא נקודת אור באינטרנט״, אמרה בחודש אוגוסט וונסה פאפאס, ממלאת מקום המנכ״ל שהגיע מדיסני לפני מספר חודשים ופרש מתפקידו על רקע החסימה האפשרית בארצות הברית והמשא ומתן על רכישה מסין. ״הדרך שבה היא בנויה מעודדת את המשתמשים לאינטראקציות חיוביות״.

בינתיים, הסרטון הקשה הגיע גם למשתמשי טיקטוק בישראל. "החל מאתמול סה"ר ניטרה עשרות הודעות של בני נוער ברשת העוסקות בסרטון הקשה שהופץ ברשת ומציג התאבדות בשידור ישיר", אמרה יעל לוי, מנכ"לית עמותת סה"ר. "רוב ההודעות שאותרו מביעות תחושות דחק, סקרנות לא מבוקרת כמו גם חשש גדול מהחשיפה לסרטון. למוקד הצ'אט של סה"ר הגיעו פניות של בני נוער שצפו בסרטון הקשה וחוו עקב כך מצוקה וזעזוע. חשיפה לא מבוקרת לתוכן מעמת, מציף ומאיים יכולה לייצר טריגרים נפשיים ורגשיים. חשיפה שכזו מחייבת עיבוד, הכלה, החזקה ומקום. כמו כן, חשוב מאד לתווך ולסייע להורים העומדים מול סקרנות ילדיהם. ילדים, בני נוער והורים מוזמנים לפנות אלינו לסיוע דרך קו הצ’אט ואנו ניתן סיוע מיידי ומענה ראשוני למצוקה״.

מתמודדים עם מחשבות אובדניות? אל תהססו לפנות לעזרה ער"ן - עזרה ראשונה נפשית במספר הטלפון 1201

ניתן לפנות גם במייל דרך עמוד האינטרנט

או במסרון (SMS) למספר 0768844 סה״ר - סיוע והקשבה ברשת בשביל החיים, סיוע למשפחות שיקיריהן התאבדו - 03-7487771