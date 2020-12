לא כל אחד זוכה להפוך למם, וגם אדריאן סמית', ד"ר לאנטולוגיה בשנות השלושים לחייו, לא ציפה שזה יקרה לו – ובטח לא עם תמונת המחזור התמימה שלו מכיתה ג'.

הגילוי המרעיש אירע כשהוא צפה בסטוריז באינסטגרם. לדבריו, הוא נתקל לפתע בתמונת המחזור שלו משנת 1992, והוא היה כל כך מבולבל – שלא הייתה לו ברירה אלא להתחיל לחקור איך זה קרה. "זו הייתה חוויה ביזארית לחלוטין, להיתקל בגרסה מנותקת של עצמך אי שם בחוץ, וזה עוד יותר מוזר כשזה מוביל לדף מלא בממים".

Here’s a very 2020 thing I just learned about myself: this picture of the 8-year-old, 3rd grade version of me has been a meme FOR YEARS!!!!!!!!!!!!



Like, there’s merch and everything. Internet is weird. thread pic.twitter.com/4oUVjz5FEK — Adrian Smith (@DrAdrianSmith) December 2, 2020

כך אדריאן גילה שאותו ילד בכיתה ג' הפך, למעשה, לגרייסון. מדובר בבן החורג של דמות פיקטיבית נוספת – אב לנער מתבגר (teenagestepdad); דף האינסטגרם שנושא את אותו השם הוא פופולרי במיוחד, עם כמעט 300 אלף עוקבים. לפי ההערכות, המם החל להתפשט כבר בשנת 2017, ואת המקור סיפק אדריאן בעצמו: אי שם בסוף שנת 2007 הוא פרסם את התמונה בשרשור ברשת החברתית טמבלר. "קודם לכן, המקום היחיד שבו התמונה הייתה הוא הקיר ליד הדלת האחורית בבית של סבתא שלי", כתב בחשבון הטוויטר שלו. לדבריו, הוא היה אז ממש גאה שהצליח למצוא חולצה שתואמת את הרקע, שעבורו הוא שילם שני דולרים נוספים. "החיוך שלי הוא לגמרי חיוך של סיפוק עצמי".

כמו כל מם, גם גרייסון עבר אדפטציות וגלגולים שונים, והיוצר אפילו הצליח לגרוף קצת כסף בעזרת מכירה של מרצ'נדייז. אדריאן יצר עמו קשר, ונתן לו את ברכתו להמשיך עם המם. "היו לי כמה אפשרויות. יכולתי להתעלם מזה, להתעצבן מזה, או לקבל את זה ולהפוך את זה לחלק מהסיפור שלי. זו האקראיות הכאוטית של הדברים שקורים למה שאנחנו מפרסמים באינטרנט".

כיום אדריאן הוא אב לשני פעוטות – ולמרות שזה "עוד מוקדם לדון בכך", הוא לא רוצה שהם ישתפו את החיים שלהם באינטרנט. "השיעור שלמדתי הוא הדברים שמעלים באינטרנט נשארים שם לנצח ומקבלים חיים משל עצמם. קודם כל תדעו מי אתם, ואם הדברים שנמצאים שם בחוץ מתאימים להגדרה העצמית שלכם, אתם יכולים להשתמש בהם. אם לא, אז לא".