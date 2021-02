שר הבריאות הצרפתי אוליבייה וראן (Olivier Veran) התחסן היום (שני) נגד קורונה, ונראה שגם הוא לא בחל באמצעים כדי ליצור באזז סביב החיסונים: במקום לקפל את השרוול עד הכתפיים (או להגיע מראש עם חולצה קצרה), הוא החליט לחשוף עוד כמה טפחים.

הרשת כמובן לא נותרה רגועה, כשהציוץ שפרסם בחשבון הטוויטר שלו לפני חמש שעות צבר יותר מ-11 אלף לייקים, 2,000 תגובות ו-2,000 ציוצים מחדש. מלבד ההחפצות המתבקשות, חלק מהגולשים נזכרו גם בהיסטוריה של צרפת.

וראן בן ה-40, נוירולוג במקצועו, התחסן במרכז חיסונים סמוך לבירה פריז וקיבל את מנת החיסון של אסטרהזניקה הבריטית; זהו החיסון בטכנולוגיה המסורתית, שהציג יעילות פחותה ביחס לחיסונים בטכנולוגית mRNA החדשה של פייזר ומודרנה. הצעד של וראן מהווה הבעת אמון פומבית בחיסונים של אסטרהזניקה, אחרי שדרום אפריקה החליטה לעצור את השימוש בהם. המדינה החליטה להוציא אותם מתוכנית החיסונים לאור נתונים שהעידו כי היא יעילה פחות במניעת מחלה בינונית עד קשה מהוריאנט הדרום אפריקני.

אם זה מזכיר לכם משהו, אתם לא טועים: בחודש שעבר ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס שבר את הרשת, כשהעלה תמונה שלו מתחסן עם חולצה פתוחה וחזה חשוף. התמונה שפרסם אז צוותו של מיצוטאקיס גררה אחריה שרשורי החפצה ארוכים בטוויטר, אך גם כתבות בתקשורת העולמית על מנהיג יוון, שמתוקף הדברים מוכר פחות ביחס למנהיגים כמו מקרון או נתניהו.