כללי הקהילה של פייסבוק הם לא תמיד מובנים. בשעה שקבוצות ודפים שמפרסמים תכנים מסיתים, גזעניים או אנטישמיים חומקים מהאלגוריתם של צוקרברג ונשארים באוויר במשך שנים, ישנם משתמשים רגילים שנחסמים על לא עוול בכפם. ניקי מייסי, פעילה פוליטית בת 41 מהעיר קיימברידג' שבבריטניה, היא אחת מהם.

בשבוע שעבר (שני) היא גילתה שנחסמה בעקבות "הפרת כללי הקהילה", ונאמר לה שאין ביכולתה לעשות דבר כדי לערער על ההחלטה. אלא שעבור מייסי, חשבון הפייסבוק שלה הוא נכס חשוב במיוחד: התמונות והסרטונים של אית'ן, בנה שמת ממחלה קשה כשהיה בן ארבע, נמצאים בפייסבוק, ואין לה גישה אליהם יותר.

#facebookdisabledme @nick_clegg @fb_engineering how can an algorithm mass delete Facebook accounts with no chance of reversal and taking away intellectual property. I have lost my videos of my late son. I have lost him all over again. How can you do this as an “error”?! — Nicky Massey (@nmassey79) November 24, 2020

מייסי הייתה אחת המנהלות של דף הפייסבוק National Save Our Children’s Centre, ויחד איתה נחסמו כל החשבונות של מנהלות הדף. "זה היה ברור שזה היה קשור לדף שניהלנו. אף אחת לא פרסמה שום דבר לא נכון. כולנו התנהגו למופת, אז אנחנו לא מבינות את הרציונל מאחורי ההחלטה", העידה. "בפייסבוק ממשיכים לטעון שהם לא דנים בחשבונות של אנשים פרטיים. אין לנו הזדמנות לברר מה קרה או לדבר עם גורמים בפייסבוק. הם החליטו שלא יהיו לנו חשבונות, ושם זה נגמר. הם מתעקשים שההחלטה בלתי הפיכה ואין מה לעשות. כשניסיתי לפתוח חשבון נוסף כדי ליצור איתם קשר, גם הוא נחסם".

Still no Facebook account. #facebookdisabledme @Facebook @nick_clegg how can you get away with doing this?! https://t.co/XB5hobq8dA — Nicky Massey (@nmassey79) November 28, 2020

אית'ן הלך לעולמו בטרם עת בעקבות זיהום בעין שהתפשט לריאות. הוא נולד בשנת 2009, בשבוע ה-16 להיריון, והרופאים לא היו אופטימיים לגבי סיכויי ההישרדות שלו. אמו ניקי השתמשה בפרופיל הפייסבוק שלה כדי לשתף את משפחתה ואת חבריה בימיו הראשונים בעולם; למעשה, הצעדים הראשונים שלו תועדו בשידור פייסבוק לייב. "אמרו לנו שהוא לעולם לא יוכל ללכת, והוא הדהים את כולנו", אמרה ניקי בראיון לדיילי מייל הבריטי. "עכשיו הסרטונים אינם. אבל זה לא כל הסיפור. גם ההכרזה שלי על ההיריון ועל הלידה המוקדמת נמחקו, וגם העדכונים על הזיהום. למרות שהזיכרונות הללו לא נחמדים, הם מחזירים אותי לתקופה שבה הוא עדיין היה איתנו, ועכשיו הם נמחקו", הוסיפה.

Ethan walking, 2013, first steps pic.twitter.com/wclzzfzxio — Nicky Massey (@nmassey79) May 26, 2020

לדבריה, כשהיא גילתה שהחשבון נמחק היא התחילה לבכות. "הילדים שלי ירדו במדרגות ושאלו 'למה אמא בוכה?'. הם חשבו שמישהו מת. זה טלטל אותי והכאיב לי שאיבדתי את התמונות שלי, כי גם בפעם הראשונה שפרצו לי לפייסבוק, כל התמונות של הבן שלי בבית החולים נמחקו".

My Ethan would be turning 11 today! The years have gone by so quickly. Yet he is still always 4 yrs. I still dream of him almost every night, I can still hear him laughing and singing. Happy birthday to Ethan, I think you would have been taller than me already! pic.twitter.com/W0sDfEKaHb — Nicky Massey (@nmassey79) October 23, 2020

לפי הדיילי מייל, בפייסבוק בוחנים כעת את פרטי המקרה, אך מייסי משוכנעת שמדובר בבאג באלגוריתם. "עדיין לא שמעתי מהם כלום. זה מוזר כשמסתכלים על כל האנשים שזה קרה להם. אנחנו נותנים בפייסבוק אמון ובטוחים שהמידע שלנו מוגן, אנחנו מעלים את כל החיים שלנו לאתר הזה וזה פשוט מזעזע להפסיד הכל".