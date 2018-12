תארו לכם שאתם עולים על האופניים או הקורקינט שלכם, ובשביל לבצע פניות אתם צריכים פתאום להטות את הכידון קדימה או אחורה, במקום ימינה או שמאלה - כי ככה חברת האופניים החליטה בלי לספר לכם. עכשיו הפסיקו לדמיין, כי זה פחות או יותר מה שקרה לגולשים רבים באינסטגרם. #instagramupdate Instagram is back to normal now tho #instagram pic.twitter.com/BN039TLIXM — Keisha Rymdzionek (@keisharym) 27 בדצמבר 2018

למשך כמה שעות היום היה צריך להחליק את האצבע מימין לשמאל בשביל לגלול את הפיד של אינסטגרם (הרגיל, לא הסטורי), ולא ממטה למעלה. השינוי המוזר הזה הופיע משום מקום, בלי הודעה מוקדמת, לגולשים ברחבי העולם, כולל בישראל. חברות טכנולוגיה כמו פייסבוק ואחרות יודעות שהשינוי הכי קטן בממשק יכול להכעיס מצד אחד, אבל שבסופו של דבר מתרגלים אליו מצד שני. מישהו מכם זוכר שלפני שנתיים וחצי אינסטגרם החליטה להראות בפיד שלכם את התמונות "החשובות" ולא את אלה שחברים שלכם צילמו לאחרונה? מישהו נטש את האפליקציה? אז יתכן שזה עוד יחזור. כך או כך, הקצף של האינסטגרמרים יצא על החברה בפוסטים ברשתות החברתיות, שבהם הם תוהים מי הסוציופאת שאיפשר לשינוי כזה להתרחש, ועוד בצורה כזו אגבית. אינסטגרם פירסמה בשעות הערב התנצלות. Due to a bug, some users saw a change to the way their feed appears today. We quickly fixed the issue and feed is back to normal. We apologize for any confusion. — Instagram (@instagram) 27 בדצמבר 2018

"בגלל באג", נכתב בהודעה מטעם אינסטגרם לכל הזועפים, "חלק מהמשתמשים ראו היום שינוי באופן שבו הפיד נראה. אנחנו תיקנו את הבעיה במהירות והפיד חזר למצבו הרגיל. מתנצלים על הבלבול". מייסדי אינסטגרם פרשו מהחברה בחודש ספטמבר האחרון. מחליפם הטרי בתפקיד, אדם מוסרי, כתב גם הוא ציוץ התנצלות לעיתונאי הטכנולוגיה אלקס הית', אבל חשף שבאינסטגרם באמת שוקלים לסובב את כיוון הפיד "סליחה על זה, זו הייתה אמורה להיות בדיקה ממש קטנה, אבל היא הורחבה מעבר למה שציפינו". Sorry about that, this was supposed to be a very small test but we went broader than we anticipated. — Adam Mosseri (@mosseri) 27 בדצמבר 2018

בהמשך הבטיח למגיב אחר שזו "רק בדיקה". הית' ביקש שעל הדרך יחזירו את הפיד הכרונולוגי, כלומר שנקבל את הצילומים לפי סדר הפרסום שלהם. לכך מוסרי הגיב רק באימוג'י הרמת גבה, והית' הגיב לו "אתה לא יכול להאשים אותי שניסיתי". {title}





