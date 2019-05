במשך כארבע שנים דניאל מרסר עדכן את פרופיל הפייסבוק שלו, העלה תמונות, פירסם פוסטים וחשף בעיות בזוגיות, שתיית אלכוהול מופרזת, חוסר תפקוד חרדות ודכאון. אתמול (א) המשפחה שלו פירסמה מודעת אבל בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם שלו, שמספרת כי הוא התאבד. היו למרסר כמעט 5,000 חברים בפייסבוק, וכ-2,800 באינסטגרם, רבים הגיבו בהודעות תמיכה, וחלקם העידו ששוחחו איתו בפרטי. אבל מעולם לא היה דניאל מרסר. זו דמות פיקטיבית לחלוטין, וכל האירועים שתוארו בפרופיל שלו בשנים האחרונות הם פרי הדמיון. הסימנים המזהים כמובן שם - תמונת הפרופיל של מרסר, שהוא אף טרח להחליף לסלב בשבוע הכפילים, נראית מאוד מקצועית, מבויימת, ולא ספונטנית. כלומר ההפך מתמונות פרופיל שאנחנו רגילים לראות, שאנשים צילמו בטלפון ופשוט אהבו. אפשר בגוגל למצוא את המקור שלה תוך כמה שניות. התמונה לקוחה ממאגר צילומים והשם שלה הוא "פורטרט של גבר מבוגר נאה בבית קפה". גם תמונות אחרות שעלו בפרופיל הן כלליות מאוד ולא מראות את מרסר. יש פסלים, פירות, דגים, רכבת הרים, בית בשלג - תמונות בסגנון ואיכות לא אחידים, שאמורות לסמל רגש או מצב רוח יותר מאשר לתעד רגע, חלקן בלי הקשר או הסבר. אין שום תמונה של מרסר עם בת זוגו או תמונות עם חברים, כמו שיש לרוב מי שפעיל בפייסבוק. חלק מהמגיבים הבינו שמדובר בפיקציה גם בגלל הסגנון הספרותי מדי של הפוסטים שלו, שלא אופייני לאיך שאנשים מתבטאים בדרך כלל, ובטח שלא שברשתות חברתיות. "הרגשתי כאילו אלוהים שולח יד ובאבחה אחת שואב מתוכי את כל מי האוקיינוס", הוא כתב באחד הפוסטים שמתאר פרידה מבת זוגו, "משאיר אחריו חול ים ואלפי דגים שכובים על הצד עם עיניים פקוחות, מופתעים ממותם המהיר והלא צפוי". פוסט אחר של מרסר מדבר על שוטרת שהגיעה אליו הביתה, כנראה לאחר שמשפחתו שלחה אותה. גם הוא כתוב כסצינה מסיפור, ולא כחוויה מבוהלת בגוף ראשון שהיינו קוראים בסטטוסים מצייצים או בצינור. התמונה היא בבירור אילוסטרציה, כי אחרת מי בדיוק צילם אותו מהגב כשהתאורה נופלת על שניהם באופן מדויק? יתכן כמובן שיש אנשים שמתביישים להעלות תמונות שלהם. יש גם אנשים שכותבים בסגנון ובמשלב אחרים ממה שאנחנו רגילים לשמוע. זה גם לא בלתי-סביר להעלות תמונה גנרית שמצאת בגוגל בשביל לצרף לפוסט שלך. אבל כל הסימנים ביחד, והעדר אנשים שמכירים אותו אישית העלו את החששות. הבוקר, האיש שהמציא את מרסר התוודה. "דניאל מרסר לא מת! דניאל מרסר מעולם לא היה חי!", כתב אלון צ'צ'יק שבדה את הדמות. "יתכן שהגזמתי עם מודעת האבל ואם מישהו נפגע ולקח את זה אישית אלפי התנצלויות, יתכן שנסחפתי, ובהחלט יתכן שרובכם תצאו עלי עכשיו ב200 קמ"ש". צ'צ'יק, שאחראי למהלך הקאטפיש שכלל גם הקמת פרופילים לבת הזוג המזוייפת ששמה קרין מרסר, הסביר שמדובר בדמות מרכזית בספר חדש שיוצא השבוע לאור. "הוא נולד מתוך רצון להנפיש את דמותו כך שביום שהספר יצא לאוויר העולם אנשים יכירו אותו", כתב צ'צ'יק. View this post on Instagram Escaping from unnecessary noises at home A post shared by Karen Mercer (@karenmercer0404) on May 7, 2019 at 2:44am PDT "כולי תקווה אמיתית שאתם מחייכים כרגע ולא כועסים", מסכם צ'ציק, "וגם לכעוס זה בסדר גמור. ושאתם מבינים את התהליך העוצמתי שחווינו פה יחדיו. וגם אם לא , בסופו של דבר צריך לחייך לעולם, כי כולם מחייכים הרי . וחיוך...חיוך זה אם כל המסכות. וזה מפחיד מה שהוא יכול להסתיר". אז יש כאלה שכעסו, לצד אלה שהחמיאו על ההשקעה המורכבת בתחזוק דמות במשך כל כך הרבה זמן. "מעשה שלא יעשה. ממש הונאה. ולחשוב שעוד שלחתי הודעות בפרטי מה שאני לעולם לא עושה", כתבה אלונה. "עקבתי אחריך במשך כמה שנים. כרגע מרגישה מרומה ופגועה", כתבה שרי. "זה תרגיל יפה ביחסי ציבור אבל לדעתי חצית פה גבול", כתב שרון. "הכל נעשה מתוך מחשבה עמוקה של איך מעבירים מסר חשוב בלי לפגוע באנשים מקסימים", הסביר צ'ציק לאחד המגיבים, "וכתבתי שיתכן שלקחתי את זה צעד אחד רחוק מידי ובטח לא נעים לקרוא פה את ההכפשות ואת זילות היד של אנשים על המקלדת אבל גם את זה לקחתי בחשבון". {title}





