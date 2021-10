כבר כמה שעות שמתמשים ברחבי העולם מנותקים מפייסבוק, פייסבוק מסנג'ר, אפליקציית המסרים של ווטסאפ ואינסטגרם. מדובר בתקלה הנרחבת והארוכה ביותר שפייסבוק העולמית נאלצה להתמודד עימה, וכצפוי הגולשים חסרי הסבלנות מצאו את הדרך הכי טובה לפרוק את תסכולם - פרסום ממים על המצב ברשת החברתית המתחרה טוויטר.

במקביל ליצירת ההאשטאג הפופולרי facebookdown#, גולשים בטוויטר מתייחסים לתקלה העולמית עם העלאת תמונות וסרטונים שמתארים את הסיטואציה בצורה הכי משעשעת שאפשר.

Le Mark Zuckerberg trying to fix WhatsApp, Facebook and Instagram servers after knowing that they’ll are down: pic.twitter.com/KiLVE8bqdb — Kunal Yadav (@kunalyadav1098) October 4, 2021

הרבה ממים שפורסמו קשורים - כפי שמתבקש - לסדרה החמה והמדוברת בעולם כרגע, "משחק הדיונון" שמששודרת בנטפליקס.

Mark Zuckerberg losing millions of dollars because Facebook, whatsapp and Instagram are down.

Twitter and Telegram ceo : pic.twitter.com/M3gIhD4azD — Justin (@J_extra_11) October 4, 2021

mark zuckerberg staring at his employees rn pic.twitter.com/CyYZu3SE1D — inabber (@iNabber69) October 4, 2021

Entrando no Twitter a cada 1seg pra ver se o Whats voltou



Instagram / WhatsApp / Facebook / Wi-Fi /telegram /iMassage / Snapchat / Mark Zuckerberg pic.twitter.com/3Zm0fBv0K8 — Insta: @ojhontv (@ojhontv) October 4, 2021

הרבה גולשים אחרים בחרו להתייחס ליום הקשה שבטח עובר על מארק צוקרברג ועל העובדים הבכירים תחתיו, עם הנסיונות הכושלים שלהם לתקן את המצב.

Mark Zuckerberg watching his team fix WhatsApp, Instagram and Facebook outage!#instagramdown pic.twitter.com/pmSFwWuH0O — Hamraj Khan (@HamrajK78735290) October 4, 2021

Mark Zuckerberg at the board meeting after Instagram , Whatsapp & Facebook goes down #serverdown pic.twitter.com/F43TqCHGwr — Suraj Beera (@SurajBeera) October 4, 2021

Mark Zuckerberg to his employees#WhatsAppDown #WhatsApp #instagramdown #instagram pic.twitter.com/IABxfmb7TY — Irtaza Hussain (@Irtaza_sain) October 4, 2021

ואיך אפשר בלי ממים על הרשת החברתית היחידה שמרוויחה מהקריסה הטוטלית של פייסבוק - טוויטר.

The irony of Facebook, Whatsapp and Instagram having to post on Twitter that their services are down. Mark Zuckerberg can't be very happy! #facebookdown pic.twitter.com/oFGQqyMGEv — Immortal Guardians MC (@igmcsa) October 4, 2021

Twitter User Vs Other social media #facebookdown #MarkZuckerberg#DeleteFacebook #instadown#WhatsApp #whatsappdown pic.twitter.com/oXzwXjNNmI — AHMED (@PMLN_LOVER1) October 4, 2021

Twitter right now#WhatsApp #facebookdown #MarkZuckerberg pic.twitter.com/fIenMpXa1J — Bawred Cat (@bawredcat) October 4, 2021

נכון לעכשיו, התקלה הנרחבת עדיין לא תוקנה ומטעם פייסבוק לא נמסרה הודעה חדשה שמתייחסת לסיבה לתקלה או לזמן שייקח לתקן אותה. זמן קצר לאחר הדיווחים על התקלה בפייסבוק הצהירו כי הם מנסים לפתור אותה. "אנחנו מודעים לכך שאנשים חווים קשיים להתחבר לאפליקציות ולמוצרים שלנו, אנחנו פועלים להשיב אותם לפעילות מהר ככל הניתן ומתנצלים על אי הנוחות".