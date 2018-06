צייצן איראני שמכנה את עצמו מקס פיין כתב את הציוץ הבא "שחררו את המרגל שלנו. יש לו ילדים. הוא אבא. #חינם_גונן_שגב". חוץ מהציוץ הזה, הוא כתב עוד כמה ציוצי תמיכה בפרסית בשר לשעבר שישב בכלא בגלל הברחת אקסטזי שהוסווה בתוך שקיות של סוכריות m&ms.

Free our spy. He has kids. He is a father. #חינם_גונן_שגב #FreeGonenSegev pic.twitter.com/pWbB0ER5A0

חינם הוא כמובן תרגום משובש של "Free" - "שחרר". כן. תרגום משובש, ככל הנראה בעזרת אפליקציית תרגום, הוא לא בעיה ייחודית לישראלים. מקס האיראני אינו היחיד. להאשתג הזה, שמבקש לא לגבות תשלום עבור האיש, הצטרפו עוד כמה צייצנים איראניים שמביעים בו תמיכה.

איש לא חשב שזה ייגמר כאן. אנחנו הרי באינטרנט. וספציפית בטוויטר. מקס קיבל תשואות על ההאשתג הגאוני שיצר בטעות. צייצנים ישראלים אחרים קפצו גם על התג, הצטרפו למסיבה וקראו גם הם להעניק ללא שום תמורה את השר לשעבר. וכן - גם בדיחת פרסים קמצנים עשתה גיחה משנות ה-80 היישר לכאן.

#חינם_גונן_שגב

It's not fair he went to Iran for free and I did not! ������ pic.twitter.com/vIbXo1PsZY