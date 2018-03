1 באפריל - המתיחות מרחבי הרשת

כמדי שנה, האינטרנט מתחיל להתמלא במוצרים שלא באמת קיימים כדי לשקר לכם (או למתוח אתכם, תלוי איך מסתכלים על זה). חלקם הופיעו מוקדם יותר בשבוע, כשאחד באפריל לא התחיל רשמית, אבל מי סופר? יאללה, בואו ניקרע מצחוק ביחד כאילו כולם סופר מקוריים. חברת גט מציעה לכם קיסם במשלוח אווירי, לכל מקום שאתם נמצאים בו - ראו בוידאו למעלה. כן, זו בדיחה, אבל משלוחים אוויריים כבר נמצאים בניסוי רציני בכל מיני חברות. גוגל ישראל תתאים לכם חומוס לטעמכם האישי בעזרת מקל טעם שמתחבר ל-USB. לקסוס תספק לכם רכב מותאם אישית (עד רמת ריח האוטו החדש ורוחב מחזיקי הכוסות) על פי הדנ"א שלכם. כל מה שצריך הוא שהדבר הזה יהיה קיים, ושיהיו לכם 300,000 שקל להוציא על אוטו. איכשהו נראה לי שהסיכוי לחלק השני נמוך יותר. רשת ההמבורגרים קארל'ס ג'וניור מתחברת לסרט החדש של ספילברג, וקוראת להמבורגר החדש על שמו - ספילבורגר. BIG NEWS GUYS!! As a tribute to the legendary director of #ReadyPlayerOne, we’re going to change the name of our Charbroiled Sliders to #SpielBurgers. @StevenSpielberg hasn’t signed off yet, but we’re pretty sure he’ll be down with it. pic.twitter.com/botJPM0Hjn — Carl's Jr. (@CarlsJr) March 26, 2018

הוא פחות התחבר OFFICIAL STATEMENT FROM READY PLAYER ONE DIRECTOR STEVEN SPIELBERG REGARDING @CarlsJr “SPIELBURGERS” pic.twitter.com/BF8KF4VGc7 — Amblin Entertainment (@AmblinEnt) March 27, 2018

דואלינגו המלמדת שפות, מצאה מחקר שמראה שצריכת בירה מסייעת בלימוד שפה, אז היא בישלה בירות "ברואלינגו" - חה חה על מחשק המילים. הרובוט של חברת האחסון LifeStorage עוזר לארוז ולאחסון את החפצים שלכם. חברת מן קרייטס שמוכרת תיבות עם אלכוהול, כלים ובשר, מציעה להגן עליהן משודדים באמצעות קוף, טלוויזיה ישנה או נחיל דבורים. בריט בוקס - חברה שמציעה סדרות בריטיות לקהל אמריקאי עושה צעד קדימה בהנגשה, ומדבבת מחדש את הסדרות במבטא אמריקאי. {title}





