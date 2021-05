האינטרנט כידוע הוא מקום אפל ומלא בסרקזם, וביל גייטס, מייסד מייקרוסופט שהפך לא פעם לטרף קל עבור קונספירטורים ברשת, היה חייב לדעת את זה לפני שהכריז מול כל העולם על גירושיו מאשתו, מלינדה גייטס. לאורך שנים גייטס נאלץ להתמודד עם בדיחות ותאוריות קונספירציה הזויות שקשורות אליו, החל מהתקלות החוזרות ונשנות במערכת ההפעלה שלו ועד רעיון השתלת השבבים שהתפוצץ בקורונה. אז מה הפלא שכאשר התפרסמה ההודעה על הפרידה, הגולשים לא נותרו אדישים והגיבו בהמוניהם בבדיחות גיקיות.

רב הגולשים החליטו שזה הזמן להחזיר לביל על כל הפעמים שנתקלו בבאג במחשב שלהם, בעוד חלק לא מבוטל התייחס דווקא לעובדה ששניים מהאנשים הכי עשירים בעולם חוזרים לשוק הרווקים/רווקות. אנחנו אהבנו בין היתר את "ביל ומלינדה מתגרשים, הם יחלקו את העולם חצי-חצי", "היא בגדה בי עם מאק" ואיך אפשר בלי הבדיחה הכי ממוחזרת כרגע ברשת - "ביל, ניסיתי לנתק את הנישואים ולחבר חזרה?".

POV: you just divorced Bill Gates pic.twitter.com/8MtFvz3QXL — Maxou (@maxoupial) May 4, 2021

Did Bill Gates try restarting the marriage and logging back in? — Rex Zane ‍☠️ (@rexzane1) May 4, 2021

pic.twitter.com/MWIEBN90Q7 — ᴛʜᴇ ʀɪɢʜᴛ ᴛᴏ ʙᴇᴀʀ ᴍᴇᴍᴇꜱ (@grandoldmemes) May 3, 2021

Melinda Gates #BillGates



Me being single and waiting for this day pic.twitter.com/R19kPnnDRm — Author (@how_humans) May 3, 2021

So reason is that #BillGates pic.twitter.com/VWHfLmujD9 — Talhamuhammad (@talhamuhamad01) May 4, 2021

Welcome back Bill! #BillGates pic.twitter.com/8QVTzn5kks — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) May 4, 2021

So what I am hearing is...Melinda Gates is single now? pic.twitter.com/wByKGTggDn — caveman (@steve_n_o) May 3, 2021

I wonder if Bill and Melinda tried unplugging their marriage for a minute and plugging it back in? #billgatesdivorce — Thwarted by Jazz (@ThwartedJ) May 3, 2021

Bill Gates looking at Jeff Bezos after the divorce with Melinda Gates. pic.twitter.com/Zq8fkDk3bj — In My Mind (@MeAloneInMyMind) May 3, 2021

גם בישראל הגולשים לא נותרו אדישים לגירושים היקרים בהיסטוריה, ולא יכלו להתאפק מלהגיב לכל סיפור ה"צרות של עשירים" הזה.

מלינדה גייטס: אני רוצה להתגרש

ביל: אין בעיה, האם תרצי למלא דוח שגיאות לטובת שיפור בעתיד? — עומר בבאי omer babai (@omerbabai) May 3, 2021

ביל גייטס גרוש, המלכה אלמנה, נראה לי חיבור משמיים לא? — Ariel Greisas (@lo_greisas) May 3, 2021

ביל גייטס התגרש ומיד שינה את השם שלו בפייסבוק לעברית ואת תמונת הפרופיל שלו לאחת מלפני 15 שנה — Guy Leiba (@HaOshIa) May 4, 2021

ביל גייטס מתגרש. הגרסה הבאה של ווינדוס צפויה לצאת עם אופציה לשומר מסך מנומר — itzik shasho (@shashtech) May 4, 2021

ביל ומלינדה גייטס מתגרשים כי עדיין יש לה רגשות לאקסבוקס — Chenfel (@Chenfeller) May 3, 2021

ביל גייטס התגרש אבל לא נורא כשאלוהים סוגר דלת הוא פותח חלונות — עומר בבאי omer babai (@omerbabai) May 3, 2021

ביל ומלינדה גייטס פנו ליועץ מקצועי לפני ההחלטה ללכת על הגירושין pic.twitter.com/YrHaWT3A9P — סגוראל (@Ch4ng3dB1o) May 4, 2021

סיכום חדשות אתמול: ביל גייטס עוזב את אשתו וחובר לצביקה פיק — Justice Minister (@asegalasegal) May 4, 2021

ביל גייטס מתגרש

יחלק את העולם חצי-חצי עם אשתו — זיו - חיית מספריים, גוזר ושומר (@zivfriedman) May 4, 2021

בקיצור, אחרי בזוס וגייטס - אנחנו מחכים לראות מה יהיה עם אילון מאסק ומארק צוקרברג. הכנו את הפופקורן.