גם לכם יצא לתהות כיצד היו נראות דמויות היסטוריות כיום? מזל שהטכנולוגיה כל כך התקדמה שאפשר לבדוק זאת בעזרת בינה מלאכותית ולהגיע לתוצאות מדהימות. מידי פעם אנחנו מגלים שאומן כזה או אחר הצליח לשחזר את תווי הפנים של דמות היסטורית ולהתאים אותה לזמננו, כעת אומן דיגיטלי ברזילאי בשם הידרלאי דיאו השתמש בבינה מלאכותית כדי לעשות זאת.

דיאו הצליח להחזיר לחיים הפעם יצירות אומנות המייצגות דמויות היסטוריות כמו לאונרדו דה ויצ'י, המונה ליזה, מוצארט, מיכלאנג'לו ועוד.

ככה גילינו שג'ורג' וושינגטון קצת דומה ליעקב ברדוגו:

Hidreley Diao uses AI to capture what historical figures would look like if they were modern people.



George Washington: pic.twitter.com/Wh5bi9FAgL — Tim Urban (@waitbutwhy) February 20, 2022

הדמות של בן פרנקלין מוכרת לאמריקאים בעיקר בזכות השטרות עליהם מופיע:

Ben Franklin pic.twitter.com/7p5U61olrl — Tim Urban (@waitbutwhy) February 20, 2022

את המונה ליזה כולנו מכירים, האם הייתם מזהים אותה במציאות?

Mona Lisa pic.twitter.com/ZBpkAEGiDe — Tim Urban (@waitbutwhy) February 20, 2022

אם נפוליאון היה כובש את עכו ומסתובב ליד "אורי בורי" ככה אף אחד לא היה חושד:

Napoleon pic.twitter.com/lDmWpYs5KX — Tim Urban (@waitbutwhy) February 20, 2022

לאונרדו דה וינצ'י שצייר את המונה ליזה עם מראה היפסטרי מזדקן תל אביבי:

Leonardo da Vinci pic.twitter.com/lpFzsZDMun — Tim Urban (@waitbutwhy) February 20, 2022

מוצארט כנראה היה חולף על פנינו כמו חייל שהתגייס לפני שבועיים:

Mozart pic.twitter.com/rAc2wZwgYP — Tim Urban (@waitbutwhy) February 20, 2022

בטהובן כנראה היה נכנס לרשימת הרווקים של טיים אאוט:

Beethoven pic.twitter.com/A5dpNfVilV — Tim Urban (@waitbutwhy) February 20, 2022

את שייקספיר אפשר לדמיין באחד מאצטדיוני הכדורגל בלונדון:

Shakespeare pic.twitter.com/qPKWICC1EY — Tim Urban (@waitbutwhy) February 20, 2022

ואן גוך הוא לגמרי המדריך בפנימייה עם האוזן הקשבת:

Van Gogh pic.twitter.com/h0QR4Uy41y — Tim Urban (@waitbutwhy) February 20, 2022

קליאופטרה מלכת מצרים יכלה בקלות לקבל חיקוי בארץ נהדרת משני כהן:

Cleopatra pic.twitter.com/r21AbkRHFF — Tim Urban (@waitbutwhy) February 20, 2022

איזו דמות ישראלית היסטורית הייתם רוצים לראות כיום?