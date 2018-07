ספר חדש על ראשית דרכה של גוגל כולל תיאורים לפיהם המייסד-שותף סרגיי ברין נחשב ל"פלייבוי" בקרב עובדות החברה.

ספרו החדש של העיתונאי אדם פישר, "Valley of Genius: The Uncensored History of Silicon Valley", ("עמק הגאונים: ההיסטוריה הלא מצונזרת של עמק הסיליקון") מבוסס על ראיונות ושיחות עם עובדי גוגל בתחילת דרכה, פרופסורים באוניברסיטת סטנפורד, ובעלי עניין המעורים היטב בתקופת ייסוד החברה.

המגזין "וניטי פייר" פירסם השבוע קטע מתוך הספר, הכולל עדויות לפיהן סביבת העבודה בגוגל היתה פעם טעונה מינית, וברין נחשב ל"נער השעשועים של גוגל".

My name is on the cover, but #ValleyOfGenius wasn't written by me. This book is a collection of stories told by the movers, makers, and shakers who built #SiliconValley into what it is today. My sincere and eternal thanks to every #genius in the book who shared their story w/me. pic.twitter.com/8fLoIG2M8r