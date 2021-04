נפתח בקלישאה שחוקה: הטלפון הסלולרי הפך לאיבר בגוף של כולנו. הכאב שנגרם כשהוא אובד או נגנב, כפי שיודע כל מי שמזלו בגד בו, הוא כאב אמיתי. כנראה שכבר לא ניתן למנוע את המקרים הללו לחלוטין, אך כן ניתן למזער את הנזק, אם פועלים נכון. הנה חמישה צעדים הכרחיים כשהסמארטפון שלכם הולך לאיבוד או נגנב.

1. חסימת השירות הסלולרי

כדי למנוע מגנבים לחגוג על חשבונכם עם שיחות למספרי פרימיום או לחו"ל, כדאי לכם לחסום שיחות והודעות יוצאות.

הנוהל הסטנדרטי שכל חברות הסלולר בישראל נוהגות לפיו הוא 3 ימי חסימה, שמאפשרים לכם לנסות לתקשר עם המוצא, הגנב או הרוכש. לאחר 3 ימים מתבצעת חסימה מוחלטת, כלומר השבתה של כרטיס ה-SIM. כעבור 12 שעות נוספות, גם המכשיר שבו הופעל הכרטיס ייחסם מרשתות הסלולר, ויהפוך לטאבלט חסר תועלת.

אם אתם זוכרים את פרטי ההתחברות לאתר של חברת הסלולר שלכם, תוכלו לבצע את החסימה מאזור השירות העצמי. אם לא, אספנו עבורכם מספר מספרים חשובים.

פלאפון מאפשרת חסימה של השירות מהעמוד הזה או בצ'ט בוואטסאפ שמספרו 050-9999166; בסלקום הנוהל מבוצע בשיחה למספר *3123; בפרטנר למספר 1-800-800-054; בהוט מובייל למספר 053-5003000; וב-we4g במספר *5616.

2. חסימת המכשיר

אם המכשיר שלכם לא כולל כבר עכשיו אמצעי זיהוי כמו סיסמה, PIN, ציור, טביעת אצבע או זיהוי פנים - הגדירו אותם כבר עכשיו בתור צעד מונע. כדי לעשות זאת, היכנסו לתפריט "הגדרות" במכשיר (Settings), ותחת סעיף "אבטחה" (Security) הגדירו אמצעי זיהוי. אם לא תעשו זאת, כל גנב יוכל להיכנס לאפליקציות שמחוברות לחשבונות שלכם, לקרוא את המיילים, לשלוח הודעות לבנקאי האישי או סתם להעתיק את כל התמונות שלכם ולסחוט מכם כסף.

צעד נוסף וחשוב לא פחות הוא להפעיל את אפשרויות החסימה והאיתור שכלולות במכשיר. באייפון השירות נקרא Find My iPhone; במכשירי אנדרואיד רבים, Find My Device; וחלק מהיצרניות מציעות שירותים מקבילים, כמו Find My Mobile בסמסונג.

במקרה של אבידה או גניבה, מיד לאחר חסימת השיחות היוצאות, היכנסו לקישור הרלוונטי למכשירכם ונעלו את הגישה אליו מרחוק. כך, במידה שהמכשיר יתחבר לאינטרנט, הוא יקבל פקודה לחסום גישה לתכנים. ברוב המכשירים גם יציג הודעה לבחירתכם עם בקשה ליצירת קשר להחזרה.

3. איתור המכשיר

בעזרת אותם השירותים שמאפשרים את חסימתו מרחוק, תוכלו לנסות לאתר את המכשיר. לא מעט אנשים שמכשיריהם אבדו או נגנבו הצליחו למצוא אותם בעזרת התכונה הזו – אך זהירות! קרו גם מקרים בהם בעליהם של מכשירים גנובים שאיתרו אותם וניסו להתמודד מול הגנבים בעצמם – נרצחו, כמו המקרה הטראגי של ג'רמי קוק.

דרך אחרת לאתר את המכשיר היא לנצל את הטעויות של גנבים (או של אלה שרכשו מהם את המכשיר). למשל, דוריאן ווקר-גיינס ודילן תומפסון צילמו את עצמם בטאבלט שגנבו ושכחו שהתמונות עולות לחשבון של בעליו החוקי של המכשיר, שמסר אותן למשטרה והוביל למעצרם; ומאט סטופרה, שמכשירו נגנב ונמכר, מצא את האייפון בסין הודות לתמונות שהעלה הרוכש התמים.

מי שלא אוהב להיות תלוי באחרים יכול אף להתקין בעצמו, עוד היום, אפליקציות שמשמשות לעתים למעקב אחר בני זוג נואפים, אך שימושיות לא פחות במקרה של גניבת מכשיר: האפליקציות הללו מאפשרות להשתלט על המכשיר, ללכוד תמונות, סרטונים והקלטות אודיו של הגנבים ולהשתמש בהן כדי להוביל להחזרת המכשיר.

4. הגשת תלונה במשטרה

גניבת טלפון היא עבירה פלילית. לאחר ביצוע הפעולות הקודמות, שנועדו בעיקר למנוע נזק עתידי ולנסות למצוא את המכשיר במקרה שהדבר עדיין אפשרי, רצוי גם לגשת לתחנת משטרה ולהגיש תלונה.

במקרה שהצלחתם לזהות את מיקום המכשיר או לצלם את הגנבים, הגיעו מוכנים עם החומר שאספתם בעצמכם; ליכולות המשטרה יש מגבלות חוקיות שמקשות על תהליך האיתור ומאטות אותו, גם כאשר הבעלים מבקשים זאת. אם תספקו הוכחות, תסייעו לתהליך האיתור. אבל אל חשש: גם אם לא הגעתם עם חומר מפליל, ייתכן שהמשטרה תצליח להחזיר לכם את המכשיר, כמו במקרה של נופר מקרבי ובניה רובל ז"ל.

5. אבטחת מידע

השלב האחרון בטיפול בגניבת מכשיר הוא להגן על המידע שלכם - ולוודא שהוא לא דלף וגם לא יודלף.

אם הבנתם שכבר לא תמצאו את המכשיר, תוכלו לחזור לשירות האיתור של היצרנית (סעיף 3) ולבחור באפשרות "מחיקת המידע". הפעולה הזו מאפסת את המכשיר, כך שלא תרצו לבצע אותה מיד לאחר הגניבה או האבידה, אלא רק לאחר שברור שהוא בידיים של אדם שאינו בדיוק "המוצא הישר". כמובן שהפעולה הזו תגרום לאבדן כל המידע שעל המכשיר, לכן - חשוב לגבות באופן שוטף את המכשיר בעזרת שירותי ענן. הקפידו לגבות את התמונות והסרטונים מהמצלמה, את אנשי הקשר, את הצ'אטים בוואטסאפ וגם את ההקלטות הקוליות.

לאחר מכן, היכנסו מהמחשב לאפליקציות או לשירותים בהם נהגתם להשתמש, ובצעו ניתוק של המכשיר מהחשבון (לרוב, תחת הגדרות האבטחה, ניתן לראות את רשימת המכשירים המחוברים ולנתקם). בנוסף, החליפו את הסיסמאות בכל החשבונות שלכם. לעתים קרובות, הגנבים לא מסתפקים ברווח ממכירת המכשיר עצמו, ומנסים לגזור קופון על המידע במכשיר.